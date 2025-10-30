Igual dice que el documento de 300 páginas registrado por el Racing para reformar el estadio "no es un proyecto"

SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado durante el Pleno de este jueves que el documento de 300 páginas registrado por el Racing para reformar y ampliar los Campos de Sport del Sardinero "no es un proyecto" y ha pospuesto cualquier valoración sobre el mismo hasta que se la traslade al club en la siguiente comisión de seguimiento del convenio entre ambas entidades.

Así lo ha afirmado durante el debate de la moción registrada por toda la oposición (PSOE, PRC, Vox e IU) para pedir la creación de una mesa de trabajo específica de este proyecto, en la que estuvieran representados todos los grupos, colectivos vecinales y Peñas del Racing, una propuesta que no ha salido adelante al contar con el voto en contra del PP, que gobierna con mayoría absoluta.

En relación a la documentación presentada por el Racing, Igual ha explicado que "hemos esperado durante más de una semana" a que el club lo registrara en el Consistorio y "ahora vemos que no es un proyecto".

A pesar de que el documento "tiene muchísimo contenido", ha asegurado que se trata de material "muy visual" y que la parte escrita "es menos".

Asimismo, ha afirmado que se ha mantenido "callada" porque no ha querido "perjudicar el proyecto ni ensombrecerlo" y ha defendido que es momento de "mirarlo" y que "tardaremos lo necesario".

También, ha asegurado que no va a hacer pública la primera impresión, ya que se lo trasladará al Racing "antes que a la opinión pública".

En este sentido, se ha alineado con la postura expresada por la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), de que "hay que sentarse y madurarlo". Mientras tanto, Igual ha explicado que lo mirará "con prudencia".

Una vez analizado, se sentarán las bases para continuar con el "desarrollo" del anteproyecto porque "nadie es tan iluso" de pensar que un proyecto de esta envergadura --prevé un coste de 68 millones de euros y más de 4.000 nuevos asientos-- "no cuesta dinero".

"PUEDE SER MUY BUENO"

Además, la alcaldesa ha pedido al concejal de IU, Keruin Martínez, que "no manche con connotaciones negativas como 'pelotazo' o 'privatización' algo que puede ser muy bueno y muy bonito".

Sin embargo, ha asegurado que Martínez es quien "más sensato" le ha parecido, ya que ambos comparten que se trata de una propuesta de una empresa privada que utiliza una instalación pública. Por ello, Igual ha recalcado que "una cosa es mejorar y ampliar la capacidad del campo y otra incidir en el entorno".

También ha reiterado que la comunicación con el club y su presidente, Manolo Higuera, "es continua y periódica y va a seguir siendo así".

Sobre el convenio actual, que finaliza en 2026, la alcaldesa ha avanzado que la intervención de la cubierta "ha salido de contratación para ir a intervención" y también ha hablado del proyecto de accesibilidad, que "ya está contratado".

Por su parte, el concejal de IU, Keruin Martínez, ha dicho que esta propuesta es "interesante y ambiciosa y se puede considerar, pero "considerar no es lo mismo que comprometer". Además, ha pedido al Consistorio "altura política para involucrar" a todos los Grupos municipales.

RECHAZO A LA MESA DE TRABAJO

Al comienzo del debate de esta moción, presentada por el PRC--que ha sido rechazado con los 14 votos en contra del PP y el apoyo de PSOE, Vox e IU--, el equipo de Gobierno municipal ha propuesto cambiarla y llevar el seguimiento del proyecto racinguista a la Comisión de Desarrollo Sostenible, lo que ha sido declinado unánimemente por la oposición y ha provocado que los 'populares' votaran en contra bloqueando esta petición.

Esta moción, presentada el 17 de octubre y rechazada este jueves, pedía constituir "una mesa de trabajo para debatir, analizar y tomar decisiones" sobre el proyecto elaborado por la consultora IDOM en la que estén representados el Real Racing Club, el equipo de Gobierno, los partidos políticos con representación municipal, la Asociación de Peñas del Racing y colectivos vecinales.

Asimismo, la oposición solicitaba que el equipo de Gobierno comparta con el resto de Grupos municipales el anteproyecto presentado por el Real Racing Club, "garantizando la máxima transparencia en su análisis y debate", y la creación de un cronograma conjunto con el club para afrontar el "posible" proyecto.

En esta línea, el concejal de IU ha defendido que la mesa "no es excluyente" para que este tema vaya al Pleno y a la Comisión. Así ha pedido transparencia, información y seguimiento porque "no puede llevarse de espaldas a los santanderinos" y que la mesa "serviría para despejar suspicacias que pueden entrañar una operación de esta magnitud".

Por su lado, ha incidido en el "evidente riesgo" que supone el estado actual de esta instalación municipal y ha recordado la "voluntad del club de no pedir dinero público", dentro de un proyecto que "permitirá cubrir las múltiples deficiencias que arrastra debido al escaso mantenimiento del consistorio a lo largo de los años y lo convertirá en un activo permanente, en una instalación que solo se usa 25 días al año".

Por otra parte, el portavoz socialista, Daniel Fernández, ha defendido que dicha mesa de trabajo "no es una revolución, sino un espacio donde haya una silla para cada uno, un papel sobre la mesa y la obligación de hablar". Así, ha exigido que "los proyectos públicos no se escondan" y que Gema Igual "no le de la espalda" al Real Racing Club.

En esta línea, la portavoz de Vox, Laura Velasco, ha reiterado que "tan solo estamos hablando de sentarnos a analizarlo porque no se puede rechazar sin siquiera conocerlo". Así, Velasco ha recalcado que "es una oportunidad de abrir el pantone", ya que este asunto no se trata de elegir "entre el blanco y el negro".