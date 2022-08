Igual no está preocupada por la moción de censura y quiere comisión de investigación "pero no ésta"

SANTANDER, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha asegurado hoy que no está preocupada por una posible moción de censura de la oposición para desalojarla de la Alcaldía sino porque "no se cometa ninguna ilegalidad" en el Ayuntamiento, y en este sentido ha afirmado que ella quiere una comisión de investigación del contrato de basuras "pero no ésta" porque está "mal hecha".

"Que nosotros no queremos comisión de investigación no es verdad. No queremos esta comisión de investigación porque creemos que está mal hecha. Y transparencia y reacción la hemos tenido: nadie que me haya preguntado alguna vez por este tema me he negado a contestar, nunca hemos rehusado contestar una moción o preguntas en el Pleno, y siempre y a propuesta nuestra, todos los meses en la comisión hemos presentado absolutamente toda la documentación", ha subrayado.

Igual se ha pronunciado así a preguntas de los medios después de que hoy el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Fernández, haya dicho que si su socio de Gobierno, Ciudadanos, rompe el pacto, se va a la oposición y tiene el beneplácito de Madrid, estaría dispuesto a liderar el cambio "al minuto".

La regidora ha señalado que se trata de "una amenaza o un anuncio" que lleva escuchando desde el principio de legislatura y que hasta ahora ha tenido la intención de "desestablizar al equipo de Gobierno". Y en este sentido ha manifestado que "si uno se preocupa más de defenderse o de atemorizar por lo que pueda venir, pues no trabaja".

La alcaldesa ha dicho que el hecho de que la oposición quiera que el PP no esté en el poder "es algo con lo que cuento", pero les ha pedido "coherencia y sentido común" porque los ciudadanos "se merecen soluciones a sus problemas. Lo que se merecen es tener gobiernos que cumplan la legalidad, que es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Santander", ha remarcado.

Al respecto, ha insistido en que lo que está haciendo el Partido Popular en el Ayuntamiento de Santander es "cumplir con la legalidad escrupulosamente", como ha sucedido con el contrato de basuras, cuyas irregularidades "vio" el PP y la Intervención, y que reaccionó resolviéndolo.

Igualmente ha defendido que el PP ha proporcionado información al respecto, tanto en los plenos, como en las comisiones.

Al hilo, ha aclarado que la comisión de investigación no existía en el Ayuntamiento y ha opinado que "se ha creado mal bajo nuestro punto de vista". Y por "responsabilidad", "con informes que nos avalan", los populares ha recurrido al juzgado, donde también está el contrato de basuras, ha recordado, y cuando resuelva "acataremos, como hemos hecho siempre".

"Con lo cual, transparencia, la del Partido Popular; información toda la del mundo, a los medios de comunicación en el pleno y en la comisión" y recurrir "ilegalidades" porque "no vamos a incurrir en ellas", ha resumido.

"Y mientras que nosotros tenemos los informes que avalan nuestro voto, ellos no tienen ni un informe que avale", ha afirmado Igual, que ha remarcado que "si esas son las formas de hacer las cosas en la oposición, no son las nuestras y lo único que estamos es luchando porque las cosas se hagan de manera legal".

"¿Qué hará la oposición? Pues no me corresponde a mí responderlo. ¿Estoy preocupada? No. Por lo que estoy preocupada es por mejorar la vida de los santanderinos y porque no se cometa ninguna ilegalidad ni ningún acuerdo que pueda ser nulo en el Ayuntamiento de Santander mientras yo tenga un voto y mientras yo tenga derechos para subsanarlo", ha declarado.

Igual se ha pronunciado así a preguntas de la prensa tras visitar el inicio de las obras del Centro de Empresas de La Albericia.