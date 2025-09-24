Igual dice que la propuesta de ordenanza de terrazas está "casi terminada" y que requerirá consenso y "sentido común"

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha informado que la propuesta de la ordenanza de terrazas "está casi, casi terminada" y cree que saldrá "en este mes" porque el texto está finalizado a falta de los informes técnicos, y ha sostenido que requerirá consenso y "sentido común" cuando empiece el proceso participativo.

Así lo ha explicado la regidora a preguntas de la prensa durante la presentación de la I Feria Profesional de Hostelería, en la que ha participado el presidente de la Asociación de Hostelería, Edurardo Lamadrid, quien ha mostrado su "preocupación" por el "impacto económico" que la futura ordenanza pueda tener en el sector, ya que "la facturación, sí o sí, se va a ver afectada", ha lamentado.

Estas declaraciones se producen después de que la Asociación de Vecinos Pombo-Ensanche-Cañadío solicite que los horarios de las terrazas en fin de semana se limiten hasta las 12 de la noche. En este sentido, Lamadrid ha dicho que la nueva normativa "no debería rebajar los horarios".

Por su parte, Igual ha explicado que "somos conscientes de que en este momento hay que hacer algo". En esta línea, ha valorado las dos visiones, ya que "es verdad que algunos locales tienen pocos metros cuadrados en el interior, pero también hay que ser conscientes que su propiedad es el interior y que la calle es de dominio público y que hay que hacer mejor uso de ella".

Además, la regidora ha dicho que "nosotros somos árbitro de, por un lado, los que están ejerciendo una actividad en suelo público y de quien quiere que en ese suelo público no se ejerza actividad". Por ello, "habrá que consensuar horarios, dimensiones, modos de uso" y ha asumido que "tendremos muchísima participación" y que requerirá "sentido común".