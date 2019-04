Igual dice que si da tiempo o no a rellenar la Magdalena depende de "cuánto empeño se ponga"

Publicado 05/04/2019 13:03:58 CET

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado hoy que si da tiempo o no a rellenar la playa de la Magdalena para que esté lista para la temporada de Semana Santa depende "de cuánto empeño se ponga en la mejor solución".

"Depende de dónde se traiga la arena, si se tiene preparado, del número de camiones y palas que haya", ha enumerado la regidora, que ha precisado que, en otras ocasiones, el arenal "no estaba tan mal como hasta ahora".

A preguntas de la prensa, Igual ha asegurado que, a estas alturas de mes, "sí daría tiempo a hacerlo, pero claro, depende de la voluntad y de lo que se tenga preparado".

Si bien ha apostillado que "si quieren decir que ahora no da tiempo, pues también lo van a poder decir. Porque todo depende de cuánto empeño se ponga en la mejor solución".

Al respecto, la alcaldesa ha exigido "que haya una actuación y que sea tener la playa preparada y rellenarla de arena".

Ayer mismo Igual envió sendas cartas al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y al nuevo delegado del Gobierno en Cantabria, Eduardo Echavarría, pidiéndoles que aclaren qué va a pasar con los rellenos de las playas.

Hoy, la regidora ha confesado que no espera respuesta "porque no me la han dado hasta ahora" y ha puntualizado que prefiere que "haya acciones y no haya respuesta".

"Lo que quiero es que, me contesten o no, que hagan lo que quieran, pero que rellenen la playa", ha reiterado.

Además, ha enfatizado que el relleno de las playas es "el mayor símbolo de si el Gobierno central, autonómico y Delegación del Gobierno apoyan o no a los santanderinos".

"No concebiríamos que no tengamos las playas en perfecto estado porque hay muchísimas empresas privadas que están haciendo muchos esfuerzos, que ya están contratando gente y preparando todo para dar el mejor servicio a los santanderinos y a los visitantes", ha señalado, apuntando que "no entendería" que las instituciones "no rememos en la misma dirección".

Porque, ha dicho, Santander "se lo merece, porque nuestro paisaje tiene que estar perfecto y porque eso también es una responsabilidad de las instituciones".

Y, ha continuado, "si no lo quieren hacer por el Ayuntamiento, porque parece que en esta época lo mejor es poder asfixiar al equipo de Gobierno del PP, que lo haga por los empresarios, que ya tienen todo preparado para dar el mejor servicio a quienes vengan en Semana Santa".

La pregunta que se hace la alcaldesa es si el Gobierno de Cantabria, Delegación del Gobierno y el Gobierno central "lo tiene todo preparado en las mejores condiciones". "Pues no", ha respondido.