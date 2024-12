Igual: el expediente para resolver el contrato de parques es para "poner en aviso" a Légamo por no cumplirlo

SANTANDER 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado que el expediente para el inicio de la resolución del contrato con la adjudicataria del servicio de parques y jardines, Légamo Infraestructura Verde, es para "poner en aviso" a la empresa ante "repetidos" incumplimientos, pero ha reconocido que éste no podrá avanzar hasta que no progresen los otros expedientes sancionadores abiertos contra la empresa.

Igual se ha pronunciado así este martes a preguntas de la prensa después de que el Consistorio informase este lunes de que la Junta de Gobierno Local había aprobado un expediente para iniciar los trámites para resolver el contrato de parques y jardines por "incumplimientos" del pliego por parte de la adjudicataria.

"No me va a temblar la mano si hay que resolver el contrato, pero efectivamente voy a escuchar a la empresa primero", ha dicho la regidora municipal, explicando que, como en cualquier expediente, la empresa tiene periodo de audiencia y alegaciones en el que deberá dar las explicaciones que considere.

No obstante, este expediente de resolución del contrato no avanzará en tanto en cuando no se resuelvan los expedientes sancionadores contra Légamo, el primero ya cerrado con sanciones por 48.000 euros pero que "aún no es firme porque hay unos trámites legales" y el segundo con propuesta de sanciones por 160.000 euros y que acaba de iniciarse.

Igual ha considerado que, con el paso dado por el Consistorio ante los "repetidos" incumplimientos" de la adjudicataria de parques y jardines en el "año y medio" que lleva prestando servicio, "ya nadie duda de que en este Ayuntamiento se tiene un control sobre los contratos de prestación de servicios".

"No sería justo hacerlo con unos sí y con otros no, entonces lo hacemos con todos", ha insistido Igual, que ha recordado que el contrato de parques y jardines con Légamo es por cuatro años, comenzó en mayo de 2023 y supone un importe de 11,3 millones de euros anuales.

Ha detallado que el primer expediente por incumplimientos se abrió en febrero de este año y, tras escuchar las explicaciones de la empresa y determinadas justificaciones, "se aminoraron" algunas de las sanciones, habiéndose cerrado en noviembre con la imposición de penalidades por 48.000 euros.

"Ahora estamos en la segunda tanda de sanciones propuestas", ha insistido Igual, apuntado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado otro expediente sancionador en el que Légamo "tendrá un tramite de audiencia para defenderse" de los incumplimientos detectados por los técnicos municipales.

"A lo mejor, cuando la empresa conteste, queda en nada y se cierra el expediente, o a lo mejor se continúa y acaba llevando a la resolución", ha dicho la alcaldesa, que ha manifestado que de "qué este inicio de expediente de resolución del contrato se pueda cerrar o continúe" dependerá de lo que ocurra con los expedientes sancionadores porque, para llevar a cabo la resolución, "tiene que haber sanciones firmes".

Así, ha explicado que se trata de "tres expedientes independientes pero relacionados" y, por ello, "la resolución" del contrato está aparejada a los dos anteriores con los que se ha advertido a Légamo que "lo estás haciendo mal". "Si seguimos sanción, sanción y sanción", se iniciará la resolución del contrato", ha concluido.