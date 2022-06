Igual no tiene "aspiraciones políticas" pero ve "muy importante" que el Ayuntamiento esté representado en el Parlamento

SANTANDER, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha afirmado hoy que no tiene "aspiraciones políticas", si bien ha considerado "muy importante" que el Ayuntamiento esté representado la próxima legislatura en el Parlamento de Cantabria, como "históricamente así ha sido".

A preguntas de la prensa sobre sus expectativas políticas en Cantabria a un año de que finalice la legislatura, Igual ha manifestado su "tranquilidad absoluta" y ha recordado que ya ha avanzado su intención de volver a presentarse a como candidata a la Alcaldía de Santander, con lo que considera respondida la cuestión --no planteada explícitamente-- de si quiere aspirar a la dirección del PP regional.

"Quiero ser la alcaldesa de Santander porque tengo un compromiso con los santanderinos" tras una legislatura, la actual, en la que no ha podido llevar adelante todo su programa electoral al gobernar en coalición con Ciudadanos.

Además, ha asegurado que no tiene "aspiraciones políticas, nunca las he tenido". Es más, ha afirmado que su vida política "no la ha decidido por mí misma" hasta 2019, cuando "conscientemente" se postuló para la Alcaldía. "No tengo más aspiración que ser alcaldesa", ha zanjado.

Cuestionada sobre si se ha planteado optar a algún cargo orgánico en el PP, ha asegurado que no lo ha hecho "jamás"; y de cara a las próximas elecciones de mayo, ha declarado que, entre quien "tenga proyecto, tenga equipo y tenga ilusión, habrá que valorar al mejor".

Sin embargo, al ser preguntada por el hecho de ser diputada autonómica, Igual ha señalado que "históricamente" el Ayuntamiento siempre ha tenido un escaño.

"Es la primera vez que opino sobre esto pero sí es importante que el Ayuntamiento pueda tener discurso en el Parlamento de Cantabria porque somos un tercio de la población, somos capital de provincia y se nos debe escuchar. Con lo que sí me parece importante", ha remarcado.

Igual ha reconocido que no ha hablado de esta cuestión con la presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga. "Nunca me lo he planteado", ha dicho, al tiempo que ha negado verse en la lista. "Ante algo que no me he planteado, la reflexión que hago es que siempre ha sido --tener un escaño-- y la voz de Santander es importante", ha concluido.

PACTO CON VOX

Por otra parte, cuestionada sobre si, de cara a la próxima legislatura, ve como socio de Gobierno a Vox en lugar de a Ciudadanos en el Ayuntamiento, Igual ha reiterado que quiere gobernar y obtener una confianza en mayo que le permita hacerlo en solitario, porque "si hay que hacer pactos, quedan actuaciones por el camino. Lo bueno es tener confianza mayoritaria", ha subrayado.

Y respecto a si pactaría con Vox, Igual se ha pronunciado en el mismo sentido. "Primero trabajaremos para que me voten a mí", ha dicho.

La regidora ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa en el desayuno de balance de legislatura que ofrece cada año y que se ha celebrado hoy en el Palacio de la Magdalena.