Igual pide al Ministerio acabar los espigones o "valentía para decir por qué no lo hacen"

Publicado 30/01/2019 12:55:49 CET

SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica a acabar los espigones para la estabilización de las playas de Los Peligros, La Magdalena y Bikinis o que "sean valientes y expliquen por qué no lo hacen".

Igual así lo ha señalado este miércoles en declaraciones a prensa después de que el temporal de los últimos días haya vuelto a llevarse gran cantidad de arena de esta zona de arenales de Santander mientras el Gobierno del Estado continúa sin retomar las obras de los espigones "sin explicar el porqué ni dar otra solución".

La regidora municipal ha indicado que el Consistorio lleva esperando desde noviembre a que un informe encargado por el Ministerio al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), que primero dijeron que iba a estar concluido a final de 2018 y después en enero pero que sigue sin concluirse.

Ha cuestionado que "aún no se haya concluido el informe del CEDEX" pero, en cualquier caso, Igual ha recordado que este organismo ya ha avalado las obras de los espigones en dos informes anteriores y es "poco probable que se desdiga".

Pero, ante el estado en que se encuentra la playa de La Magdalena tras los últimos temporales, ha enfatizado que "ya es hora de que continúen con la obra porque, si no tenemos el espigón de pie de playa, la arena se va". "Que continúen con la obra o que sean valientes y nos expliquen por qué no lo hacen o den otras solución.

La regidora ha recordado que en la playa de La Magdalena siempre ha habido problemas en invierno porque los temporales se llevan la arena y el Ayuntamiento ha tenido que "mendigar" a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para que realizase rellenos de cara a Semana Santa y verano.

Pero ha reivindicado que Santander no sólo quiere tener la playa en condiciones para que en verano disfruten los turistas sino también el resto del año para que los vecinos puedan pasear por el arenal o recorrerla en bici por la pasarela peatonal y, por ello, "todo el mundo pedía una solución definitiva para no tener que estar pendientes de los temporales".

Esa solución definitiva "estudiada, consultada y consensuada", fue la construcción de dos espigones, proyecto que además estaba avalado por el investigador y director general del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IH Cantabria), Raúl Medina, ha enfatizado la alcaldesa.

"Los espigones se licitaron por Costas, porque no es una obra del Ayuntamiento de Santander, y se empiezan a construir en enero de 2018", ha recordado y ha indicado que, iniciadas las obras, "hay una mínima oposición" al proyecto, "mínima por el número objetivo de personas" que asisten a las movilizaciones, "84 el día que más gente asistió", ha dicho.

Esa oposición a los espigones también ha estado liderada, según Igual, por los representantes del PSOE y el PRC en el Consistorio, que "quieren que no se hagan los espigones pero sin dar otra solución a cómo estabilizar las playas".

Llegado el verano y, para que la playa pueda ser utilizada por vecinos y turistas, se paran las obras ya con el primer espigón finalizado y se pospone el comienzo de la construcción del segundo para septiembre, aunque ha recordado que en junio cambió el Gobierno de España "sin pronunciarse ni para bien ni para mal" sobre el proyecto.

"No dice más que hay una suspensión pero no cuando se reanudará", ha relatado Igual, que ha recordado que a mediados de noviembre se reunió con representantes del Ministerio que le trasladaron que "la decisión se tomaba en base a nada", evidenciando a su juicio que se trata de una "decisión política y caprichosa".

"La única explicación era que la decisión estaba motivada a que había gente que no quería la obra", ante lo que la alcaldesa mostró imágenes de que "la protesta más numerosa contó con 84 personas". Desde el Ministerio también le recordaron que había una moción aprobada en el Parlamento cántabro para que se parasen las obras y ella, ha relatado, replicó que "también hay una moción aprobada en el Ayuntamiento para que continúen".

Igual ha lamentado que, tras ello y "como en el Ministerio no tienen la valentía política para decidir si continuar o no" con la construcción de los espigones, le dicen que pedirán un informe del CEDEX, a pesar de ya ha avalado las obras en dos informes anteriores y es "poco probable que se desdiga".

No obstante, en el Ayuntamiento están pendientes de ese informe que desde el Ministerio les dijeron que estaría listo a últimos de 2018, pero "no tuvimos noticia", y, por ello, ha indicado que el 2 de enero pidió explicaciones por carta, a la que "no obtuvo respuesta".

Más tarde, a mediados de este mes, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, le comunicó que estaba "a punto de recibir el informe y que antes de acabar enero nos tendríamos que reunir" e Igual le propuso mantener un encuentro la pasada semana ya que estaría varios días en Madrid con motivo de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

"No tuve noticias y este lunes volví a escribirle una carta en la que le adjunté fotos actuales" del estado en que se encuentra la playa de La Magdalena tras los últimos temporales, ha explicado Igual.

"Entiendo que desde Madrid no se pasea por esta playa, no se ve cómo está y tampoco se conoce la repercusión que el estado actual puede tener en la hostelería de la zona, pero no entiendo esta dejadez, que no sean valientes y que aún no se haya concluido el informe del CEDEX", ha enfatizado la alcaldesa.