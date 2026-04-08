Igual presenta en Madrid el libro 'Goya a la luz del norte', "clave" para estudiar al artista

Igual presenta en Madrid 'Goya a la luz del norte', obra "clave" para estudiar al artista - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha presentado hoy en Madrid el libro 'Goya a la luz del norte', una publicación "clave" para el estudio de Francisco de Goya y una aportación "relevante" al conocimiento del patrimonio artístico y a la investigación en torno a la figura del artista.

El acto ha tenido lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y ha contado con la participación del académico delegado del Museo, Calcografía y Exposiciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, Víctor Nieto; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y el anterior director del Museo de Arte de Santander MAS, así como director y coautor de esta edición, Salvador Carretero.

Durante su intervención, Igual ha detallado que 'Goya a la luz del norte' es el resultado de casi siete años de trabajo científico, análisis de obras, revisión de fuentes documentales y colaboración entre especialistas, ha informado el Ayuntamiento.

Se trata de una edición con cerca de 500 páginas y más de 300 imágenes, que recoge investigaciones de "gran profundidad" sobre la relación de Goya con el norte de España, en particular con Cantabria y Asturias.

La regidora ha puesto en valor la singularidad de esta obra, ya que "anualmente se publican cientos de trabajos sobre Goya y es muy difícil aportar algo original en relación a su intensa e inmensa obra".

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración institucional, ya que el proyecto ha sido impulsado por el MAS y el Museo de Bellas Artes de Asturias, con el patrocinio de Inmobiliaria Comillas.

Igual ha indicado que la iniciativa surgió en 2018 a partir del préstamo de una obra del MAS para el programa 'La obra invitada' en Asturias, lo que dio lugar a una exposición y un ciclo de conferencias que reunieron a especialistas.

Así comenzó a tomar forma la idea de desarrollar una investigación más amplia sobre la relación de Goya con estos territorios. A partir de entonces, el proyecto creció hasta analizar las obras conservadas en ambas comunidades, estudiar los retratos de personajes vinculados a estos territorios y aportar nuevas interpretaciones para enriquecer el conocimiento sobre el artista.

En el caso de Santander, la alcaldesa ha resaltado el significado "especial" de la publicación, ya que una parte del volumen se dedica al estudio de obras conservadas en el MAS. Entre ellas, ha destacado el análisis del retrato de Fernando VII, pieza central en la colección del museo.

EL LIBRO

El volumen reúne investigaciones desarrolladas por especialistas de prestigio internacional, bajo la dirección científica de Salvador Carretero, Manuela Mena y Alfonso Palacio, y con la participación de expertos como el responsable de las colecciones de Goya en el Museo del Prado, Gudrun Maurer.

Además, la investigación ha documentado el hallazgo de una serie de los 'Caprichos' de Goya, perteneciente a la primera edición de 1799, que se conserva en la Biblioteca Menéndez Pelayo, un descubrimiento que añade un nuevo capítulo al estudio de la presencia de obras de Goya en las colecciones vinculadas a Santander.

Junto a estas aportaciones, el libro incluye estudios sobre retratos de personajes asturianos y cántabros realizados por Goya, así como una crono-biografía detallada del artista que contextualiza su trayectoria dentro de la historia del arte europeo.