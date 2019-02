Igual al PSOE: "Es muy fácil lanzar medidas estrella cuando no se tiene responsabilidad de gobierno"

Publicado 27/02/2019 13:05:40 CET

SANTANDER, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha considerado que "es muy fácil lanzar medidas estrella" como, a su juicio, está haciendo el portavoz del PSOE y candidato a la Alcaldía, Pedro Casares, "cuando no se tiene la responsabilidad de gobierno".

"Creo es que es muy fácil lanzar medidas estrella y lo que la gente quiere oír si no se tiene la responsabilidad del gobierno, pero cuando una medida se lanza lo primero que hay que saber es si es ejecutable, realizable y si hay dinero para pagarla", ha dicho Igual.

Así lo ha indicado hoy a preguntas de la prensa sobre el compromiso efectuado por Casares de ofrecer guardería gratuita para niños de cero a tres años si llega a la Alcaldía de la capital cántabra en las elecciones del próximo 26 de mayo.

Ante ello, la regidora y candidata del PP a la Alcaldía ha señalado que, "cuando mi equipo y yo lancemos medidas para próxima legislatura, aseguro que informaremos cuantificando si son viables, ejecutables y cómo y cuándo se van a hacer".

"Proyectos estrella es lo que tiene que hacer ahora la oposición porque no está gobernando, no tiene en este momento otra cosa que hacer que juntar montoncitos de votos para las siguientes elecciones", ha añadido Igual.

Pero, frente a ello, ha enfatizado que el PP hará "propuestas fiables y veraces" como, ha apuntado, ha hecho ya con el proyecto para cubrir la plaza Porticada, con una "estudio previo" que determine que la actuación es viable.

En otro orden de asuntos, a la alcaldesa también le han preguntado por la situación del concejal no adscrito Antonio Mantecón y si el Consistorio se plantea restituirle sus derechos después de que la Audiencia Provincial ha anulado su expulsión de Ganemos y del grupo municipal Ganemos Santander Sí Puede.

Ha dicho que el Ayuntamiento "lo que hace es cumplir sentencias" pero en este caso el fallo "no es firme" y "además no atañe al Ayuntamiento". "Creo que los problemas en partidos políticos no deben salpicar a la institución", ha apostillado.