Igual recibe a Mari Luz Peral 'La Joyita' y le desea suerte de cara a su combate por el título europeo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha recibido este martes en el Ayuntamiento a Mari Luz Peral 'La Joyita', que este sábado 11 luchará por alzarse con el título europeo de boxeo. Será en el pabellón exterior de La Albericia, a partir de las 18.30 horas.

Durante la visita, en la que ha estado acompañada por la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, la directora general de Deportes, Susana Ruiz, y Julio Gomez, presidente de la federación Cántabra, entre otros, Igual ha deseado la mejor de las suertes a la joven que se ha convertido en una de las grandes promesas del boxeo.

Así, la alcaldesa ha animado a la joven a demostrar todo lo que ha aprendido en estos años y a conseguir su sueño de convertirse en campeona de Europa en la categoría de peso mínimo.

"Este sábado no solo subes al ring, sino que subes a demostrar todo lo que llevas dentro: disciplina, fuerza y corazón. Confía en cada golpe que has entrenado y en todo el camino que te ha traído hasta aquí. ¡Muchísima suerte, sal a brillar y a disfrutarlo!", ha incidido.

Finalmente, Igual ha destacado "la brillante trayectoria" que la joven boxeadora ya acredita en su currículum deportivo, lo que está permitiendo que "los santanderinos estemos muy orgullosos de deportistas como tú".

"Eres un referente, un motor de inspiración y un ejemplo de lo que ocurre cuando el talento se acompaña de sacrificio, perseverancia y un amor profundo por el deporte", ha concluido.