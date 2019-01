Igual tacha de "demoledores" los PGE, que muestran "nula apuesta" de PSOE por Santander

Publicado 15/01/2019 13:52:44 CET

SANTANDER, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, la 'popular' Gema Igual, ha señalado que el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 son "demoledores" para la capital cántabra y evidencian, a su juicio, la "nula apuesta" del PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez por la ciudad.

Igual ha criticado que las cuentas diseñadas por el Ejecutivo de Sánchez muestran "desplome" en las inversiones en Cantabria y Santander, "lentitud" en algunos proyectos comprometidos y "dejar en el cajón" otros, evidenciando que la comunidad y su capital están "fuera de los planes de Fomento".

"Avergonzados tenemos que decir que somos la cuarta región que más pierde en estos PGE mientras tenemos que leer que Cataluña gana un 51%. Este es el precio que tienen que pagar los santanderinos y los cántabros por aquel pacto que hizo Pedro Sánchez para desbancar al PP", ha manifestado Igual en declaraciones a los medios sobre los presupuestos tras una visita a la Cocina Económica.

La regidora ha reivindicado que tanto a Santander como a Cantabria "nos iba muchísimo mejor con el PP" y con Iñigo de la Serna como ministro de Fomento, de quien ha ensalzado su "trabajo incansable" por la ciudad y la comunidad, "incluso sábados y domingos y muy a pesar de muchos".

Al respecto, Igual ha cuestionado "qué dirán" hoy esos "muchos" que criticaban las visitas del exministro y exalcalde, como el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, de quien ha lamentado la "obsesión y envidia" por De la Serna que le ha hecho "caer ahora en el más grande de los ridículos al decir que la discriminación de estos presupuestos se debe a quien puso muchos papeles y pocos quehaceres".

"Evidentemente con el PP nos hubiese ido muchísimo mejor porque este Gobierno a los cántabros nos sube los impuestos, no presenta nada nuevo desde hace seis meses y además no respeta lo que teníamos, por lo que estos presupuestos no avanzan sino que retroceden y son sinónimo de retroceso y de parálisis", ha criticado la alcaldesa santanderina.

Igual ha considerado que los PGE certifican la "nula apuesta" del Gobierno de Sánchez por Santander y sus vecinos. "Los socialistas se han quitado la careta con estos presupuestos y demuestran con toda su crudeza el precio que tenemos que pagar por el capricho de Pedro Sánchez de ser presidente", ha añadido.

Sobre las partidas concretas que los PGE incluyen para proyecto en Santander, Igual ha criticado que haya "solo" 90.000 euros para la rehabilitación de la Biblioteca Menéndez Pelayo, que iba a financiar Fomento con 1,2 millones de euros.

"El Ayuntamiento ha cumplido con todo, tiene ya redactado el proyecto que solo está pendiente del visto bueno de la comisión de cultura y ya hemos contratado el traslado de los volúmenes, pero ahora mismo vemos que tenemos solo 90.000 euros para la rehabilitación, y no seremos capaces de hacer la obra", ha dicho.

Para el proyecto de reforma y ampliación del Museo de Arte de Santander (MAS) hay otros 100.000 euros, misma cuantía que se ha incluido para la rehabilitación del Palacio de Cortiguera.

"Todo no llega a 300.000 euros cuando, según los compromisos del Gobierno anterior, tendría que haber dos millones de euros. Esto es una tomadura de pelo", ha apostillado la alcaldesa, que ha añadido que "para lo único que, gracias a dios hay" es para la Fundación Enaire en las Naves de Gamazo, con 986.000 euros.

A su juicio, con estas cuentas en las que "baja todo" lo referente a Santander y Cantabria, el delegado del Gobierno y secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, "tiene un papelón para salir y explicar a los santanderinos y los cántabros qué es lo que ha pasado y qué lleva reclamando en los meses que lleva al frente de la Delegación".

Además, para concluir, ha opinado que estos presupuestos dejan en "una mala situación" al PRC y el PSOE, que conforman el bipartito que gobierna en la comunidad, de cara a las elecciones del próximo mes de mayo porque "no han sabido reclamar en Madrid lo que es justo".