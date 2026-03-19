Igual, tras la tragedia del Bocal a la oposición: "Piden mi dimisión mientras Casares se queda en México de vacaciones"

La acaldesa de Santander, Gema Igual, atiende a los medios durante las tareas de rescate en la playa de El Bocal, a 4 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha rechazado este jueves, con los votos del equipo de Gobierno del PP en la sesión extraordinaria celebrada a instancias de la oposición tras el colapso mortal de la pasarela costera de El Bocal, la asunción de responsabilidades políticas de la alcaldesa, la 'popular' Gema Igual, por esta tragedia, y que además de reiterar que no va a dimitir y que se queda al frente del Consistorio, ha cuestionado la petición realizada por PRC, PSOE, Vox e IU.

"Piden mi dimisión mientras su delegado del Gobierno (en Cantabria) se queda en México de vacaciones", ha planteado a los grupos contrarios al suyo, en especial al socialista, pues Pedro Casares -que estaba de viaje en ese país cuando se produjo el accidente en el que fallecieron seis jóvenes- también es secretario general del PSOE en la región.

La regidora, que achaca la responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura a la Demarcación de Costas por ejecutar el proyecto inacabado de la senda costera, ve a este partido "nervioso y presionado, con lo que tienen que callar", ha apostillado.

"Ustedes deben de pensar que los seis fallecidos de Santander no son como los 46 de Adamuz (accidente ferroviario de enero), pero sí lo son. Son los suficientes como para que una ministra comparezca, para que un secretario de Estado se cuestione su cargo y para que un delegado de Gobierno pida perdón públicamente por no haber asistido", ha sentenciado Igual, para quien esto es lo que toda la oposición quiere "tapar" y de forma "cómplice" además.

De este modo, les ha echado en cara -en especial al PSOE- que ningún miembro del Ejecutivo central, gobernado por este partido y del que depende Costas (del Ministerio para la Transición Ecológica) acudiera al lugar del siniestro, más allá del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que estuvo "tres cuartos de hora" después de que se hundiera el puente de madera y cayeran al mar siete estudiantes del CIFP La Granja de Heras que pasaban por encima -una chica sobrevivió-.

En el Pleno, en el que tanto la alcaldesa como los portavoces de todos los grupos municipales han tenido palabras para las familias afectadas y para el operativo de rescate y ayuda, Gema Igual ha intervenido en el último turno, para reiterar su compromiso de transparencia y colaboración para esclarecer lo ocurrido, que se encuentra bajo investigación judicial.

Y a la petición de la oposición de que se "vaya" del Ayuntamiento --por la promoción turística de la senda litoral norte "sin garantizar medidas de seguridad" para su utilización y uso ciudadano y como jefa de la Policía Local, por el fallo en la gestión de la llamada de alerta sobre el estado de la pasarela (por el que hay una agente investigada)-- la alcaldesa ha contestado con un "me quedo".

"Porque me han puesto (en el cargo) los santanderinos. Y porque, aunque ustedes vean ahora una oportunidad, no voy a dimitir. No voy a permitir que la política atenúe ni por un momento la verdad de lo que ha pasado. Ahora es cuando más quiero quedarme y ahora es cuando me voy a quedar para descubrir la verdad", ha explicado.

En la sesión extraordinaria, que ha durado más de hora y media, también se ha rechazado, nuevamente con los votos de los 14 concejales 'populares' (la oposición suma 13), la creación de una comisión especial sobre la tragedia con la presencia de responsables políticos y técnicos de Turismo, Protección Ciudadana, Medio Ambiente y Participación Ciudadana.

Sobre este asunto, la edil de Medio Ambiente, Margarita Rojo, que ha intervenido en los turnos previos del PP, ha indicado que dicha comisión especial "no aporta nada", más cuando el asunto está judicializado y no ve "oportuno interferir" en él y porque, además, las comisiones ordinarias son "perfectamente aptas".

De hecho, en la primera que se celebrará, la de Desarrollo Sostenible y que ya está convocada, se han incluido preguntas del PSOE relacionadas con El Bocal y la senda costera.