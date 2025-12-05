El IH hará en 2026 un plan de adaptación de la costa cántabra ante los daños por la subida del nivel del mar

IH. - EUROPA PRESS

El Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria) elaborará en 2026 un plan de adaptación de la costa regional con el objetivo de reducir los "daños" del efecto del cambio climático y el "riesgo" por la subida del nivel del mar.

El estudio se llevará a cabo a lo largo del próximo año y recogerá una lista de medidas a aplicar en cada zona de la costa. A continuación, el IH propondrá a los gobiernos nacional y autonómico ponerlas en marcha, según su prioridad, cuando obtenga los resultados a finales de 2026, para que éstos "decidan lo que tengan que decidir".

"El cambio climático ya está subiendo el nivel del mar, eso va a producir daños, entonces tenemos que adelantarnos, calcular cuántos daños vamos a tener en el año 2050, cuáles son los elementos que generan los daños y plantear medidas", ha explicado el director general del IH, Raúl Medina, este viernes en declaraciones a la prensa tras la visita que ha realizado al instituto la presidenta del Gobierno autonómico, María José Sáenz de Buruaga.

Ha explicado que estas "estrategias" serán "diferentes" en cada zona de la costa, dependiendo de la densidad de población, los bienes y las industrias, para lo que se hará un estudio específico, tramo a tramo de la costa, para "ver qué medidas hacen falta para protegerse por el cambio climático". "No podemos hacer lo mismo en el estuario de Santoña que en la ciudad de Santander", ha ejemplificado.

Según ha señalado, el planteamiento trata de "retroceder protegerse o adaptarse". Es decir, se pueden "mover los bienes que van a ser inundados hacia la tierra, protegerlos con un dique con un muro o adaptarlos, lo que significa cambiar los usos para que no sean dañados por el cambio climático".

Y es que, "aunque reduzcamos las emisiones, el mar sigue subiendo" y subirá 20 centímetros para el año 2050 independientemente de cuál sea "la mitigación que hagamos", ha subrayado el director general del IH.

En este sentido, se ha referido a las "pequeñas" inundaciones que se han producido en San Vicente de la Barquera cuando han venido los temporales por la presión atmosférica o los chaparrones y tormentas que inundan ciertos puntos de Santander. "Son síntomas de que tenemos que adaptarnos", ha reiterado.

Medina ha indicado que el IH ha desarrollado diversos planes de adaptación a riesgos naturales "en muchas partes del mundo" y "cada problema que viene al IH es un problema de una persona, una sociedad, una población que tiene un problema con el agua, que se ve inundado, que se ve con sequías, que tiene deslizamientos, que le falta la playa, que tiene un problema de contaminación".

IH, "EL MEJOR EXPONENTE DE LA INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO"

Por su parte, Buruaga ha puesto en valor el trabajo que se desarrolla en el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, que ha calificado como "el mejor exponente de la industria del conocimiento" en la región.

Ha señalado que "para tener impacto en el mundo no hace falta ser una región muy grande, ni en tamaño ni en población, pero sí hay que ser una región grande en talento, contar con personas formadas, que generen conocimiento y que sean capaces de aportar herramientas y soluciones a problemas globales".

Según ha apuntado, el IH "representa muy bien las aspiraciones" de Cantabria: una región "con impacto" y que apuesta por la ciencia, el conocimiento y la innovación para "abrirse camino y llegar lejos".

"El capital esencial en nuestro tiempo es el conocimiento", ha defendido la presidenta, que ha manifestado que el compromiso del Gobierno de Cantabria es "ser capaces de generar y ayudar a generar un entorno idóneo para atraer inversión y talento, atraerlo y retenerlo, y aportar más recursos a la investigación, al desarrollo tecnológico avanzado".

"La economía del conocimiento ya está en marcha", ha indicado la presidenta, que ha subrayado que en los dos últimos años se ha "duplicado" el presupuesto destinado al I+D+i, pasando de 38 a 80 millones de euros, y se desplegando también la primera agenda digital de Cantabria, con una inversión cercana a los 400 millones de euros.

Asimismo, ha aseverado que se están "generando las condiciones" con un ecosistema empresarial "dinámico", un "fuerte" compromiso institucional y una "apuesta decidida" por la innovación para que proyectos estratégicos de alto valor "miren hacia Cantabria y nos elijan".

Así, ha destacado que la Torre Xtela ya está "llena" de empresas de alta tecnología y están "a las puertas" proyectos tractores y de "alto" impacto transformador como el Parque de Innovación y Salud o el proyecto Altamira.

150 PROYECTOS Y 30 PAÍSES AL AÑO

El IH cuenta con unos 220 profesionales, realiza cada año unos 130 o 150 proyectos en unos 25 o 30 países y cuenta con presupuesto anual del orden de los 12 millones de euros, de los que 2 millones proceden del Gobierno de Cantabria y el resto fundamentalmente de organismos multilaterales, es decir, del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y UMPD.

Entre los proyectos, el IH ha llevado a cabo toda la gestión integrada de la costa de Catar, un sistema de alerta temprana frente a tormentas tropicales en Omán y el plan de adaptación de toda la costa de Lima.

El Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, creado en 2007 de la mano de la Universidad de Cantabria (UC) y el Gobierno regional, ha realizado más de 1.600 proyectos en sus 18 años de vida.