El IMD aprueba convenios con Atletismo Ultrafondo Cantabria y la Federación de Bolos

Archivo - Imagen de archivo de la alcaldesa, Gema Igual, con los niños del campus de verano de bolos - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Santander ha aprobado en sesión extraordinaria cuatro convenios de colaboración con diferentes clubes y entidades por valor de 30.000 euros, entre ellos el Club Deportivo Básico Atletismo Ultrafondo Cantabria y la Federación Cántabra de Bolos, con 10.000 euros para cada uno.

En concreto, el acuerdo con el Club Deportivo Básico Atletismo Ultrafondo Cantabria es para la organización de la 45ª edición de los '100/50 Kilómetros de Cantabria Ciudad de Santander', una prueba que se desarrolla en el Parque de Las Llamas y que permite combinar deporte, salud, turismo y visibilidad para la ciudad.

Y es que esta competición se celebra desde 1980 y es un referente del ultrafondo, además de que, como destaca el Ayuntamiento, también se ha consolidado como una "herramienta estratégica de promoción" de la ciudad de Santander al atraer cada año a decenas de deportistas nacionales e internacionales, técnicos, acompañantes y público, lo que genera "un impacto económico y mediático significativo".

Por su parte, el convenio con la Federación Cántabra de Bolos se centra en el desarrollo del programa de Promoción y Fomento de los Bolos en Santander y la Escuela Municipal de Bolos durante el año 2025.

El propósito de este convenio es colaborar con el desarrollo esta iniciativa durante 2025, para llevar a cabo la actividad docente de la Escuela Municipal de Bolos para niños y adultos, la participación en ligas menores y en campeonatos oficiales y otras actividades como encuentros con otras escuelas de la región, torneos de promoción y organización de concursos de categorías menores.

En cuanto a los dos convenios restantes, están dotados con 5.000 euros cada uno para el Club Deportivo Elemental Baloncesto Némesis y para el Club Deportivo Elemental Basket Eloy Villanueva, con motivo de su participación en la Primera División Nacional Femenina, Grupo A, durante la temporada 2024/2025.

En ambos casos, esta temporada su objetivo es mejorar los resultados de la pasada y optar al ascenso a la Liga Femenina 2, por lo que tienen que afrontar una competición exigente, con desplazamientos a nivel nacional, costes logísticos, técnicos y federativos elevados, señala el Consistorio en nota de prensa.

La alcaldesa, Gema Igual, ha presidido la reunión del Consejo Rector del IMD, en el que, al margen de estos acuerdos, también se ha dado luz verde a la licitación de las pólizas de seguros del Instituto Municipal de Deportes con división en dos lotes: uno de la póliza de seguro de vida y accidentes para los empleados y otro para la flota de vehículos.