Inaugaradas las obras de renovación del campo de fútbol Vicente Miera

Inauguración del campo de fútbol Vicente Miera. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha visitado este martes el final de las obras de renovación del campo de fútbol Vicente Miera tras una inversión cercana a los 750.000 euros.

En un comunicado, Igual ha destacado la importancia de esta actuación que ha consistido en la renovación del firme y el césped artificial, además de la mejora del equipamiento deportivo, reparaciones del drenaje y riego, mejora del alumbrado y renovación de ciertas instalaciones en los vestuarios.

Tal y como ha detallado, el elemento más visible es, evidentemente, la renovación del firme y del césped artificial, pero también se han adecuado las dimensiones del terreno de juego a la normativa actual y mejorado los pasillos laterales y frontales de seguridad.

De esta forma, el campo principal queda configurado con unas dimensiones de 90 por 59 metros, además de contar con los dos campos de fútbol 7.

Junto a ello, se ha actuado también sobre el cierre metálico y se han incorporado nuevas porterías, banquillos y un videomarcador electrónico.

También se ha colocado una red de protección de cuatro metros de altura en el fondo sur para mejorar la seguridad entre el campo principal y el secundario.

"Estamos ante una intervención completa que permite que un campo construido hace quince años vuelva a ofrecer unas condiciones acordes con las necesidades actuales del deporte y, especialmente, del fútbol base", ha asegurado.

Durante su intervención, Igual ha destacado a la Sociedad Deportiva Nueva Montaña, porque esta instalación es, ante todo, "su casa".

"La historia del club y la del barrio están profundamente unidas y, además, en este caso existe un vínculo extraordinario con la persona cuyo nombre figura a la entrada del campo", ha remarcado.

Así, ha tenido un especial recuerdo para el exfutbolista y exentrenador Vicente Miera, cuyo campo lleva su nombre, puesto que comenzó a practicar el fútbol en el Nueva Montaña, antes de llegar al Rayo Cantabria, filial del Racing, y dar el salto al primer equipo verdiblanco, antes de iniciar una carrera extraordinaria.