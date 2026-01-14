Un incendio forestal en Liérganes quema una cabaña - 112 CANTABRIA

SANTANDER 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal declarado el martes por la tarde en una zona de monte de Liéganes han afectado a una cabaña, que en ese momento se encontraba vacía.

Bomberos autonómicos y forestales, ambos del Gobierno de Cantabria, con el apoyo de bomberos de Santander, han extinguido las llamas esta madrugada, tanto en la infraestructura como en el entorno natural, ha informado el Ejecutivo.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió una llamada alertando del incidente minutos antes de las 19.30 horas y movilizó hasta el lugar a los tres cuerpos de bomberos y a agentes de la Guardia Civil.

Los bomberos autonómicos focalizaron su trabajo en atajar el incendio de la vivienda, con el apoyo del parque municipal de Santander, mientras que los bomberos forestales se dedicaron a la extinción de la lengua de fuego que afectaba al monte.

Cuando llegaron los efectivos, una de las dos aguas de la cubierta de la cabaña estaba totalmente afectada por las llamas y había colapsado, por lo que los bomberos orientaron la primera intervención en cortar la propagación horizontal para contener el fuego y minimizar los daños en la infraestructura.

Por su parte, los bomberos forestales se centraron en la extinción de la vegetación afectada por el incendio declarado en la zona de monte en la que se encontraba la vivienda, que originó el foco secundario en la casa.

Los trabajos de todos los efectivos se han extendido hasta avanzada la madrugada y han concluido sobre las 3.00 horas. Si bien, esta mañana los bomberos del Gobierno han acudido de nuevo a revisar la cabaña afectada para refrescar el área quemada y descartar puntos calientes ocultos.