A información pública dos proyectos normativos del Gobierno de Cantabria sobre marisqueo a flote y artes menores

Archivo - Mariscadores de almeja en Pedreña - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación va a someter a trámite conjunto de audiencia e información pública dos proyectos normativos que introducen modificaciones en la regulación de actividades del sector pesquero.

Se trata, por un lado, del dirigido a introducir cambios en la orden que regula el ejercicio del marisqueo a flote, y, por otro, a la modificación de otra por la que se establece la alternancia de las artes menores para las embarcaciones que faenan en aguas autonómicas.

Ambos procedimientos se tramitan para garantizar la participación de los ciudadanos, del sector pesquero y de las entidades interesadas, así como recabar aportaciones que permitan mejorar los textos normativos antes de su aprobación definitiva, ha asegurado la Consejería en una nota de prensa.

Los proyectos estarán a disposición del público en las dependencias de la Dirección General de Pesca y Alimentación, situadas en la calle Albert Einstein nº 2 de Santander, y podrán consultarse igualmente a través del Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Cantabria (http://participacion.cantabria.es).

El plazo para la presentación de alegaciones o sugerencias será de diez días, a contar desde este jueves, 25 de junio.

Las aportaciones deberán realizarse por escrito y dirigirse a la Dirección General de Pesca y Alimentación, pudiendo presentarse tanto en los registros oficiales habilitados como de forma telemática a través del citado portal.