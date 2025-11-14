A información pública el proyecto para reducir el ruido en la A-8 y S-10, por 16,3 millones

SANTANDER, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente y someterá a información pública, mediante su próxima publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el proyecto de actuaciones contra el ruido en tramos cántabros de las autovías A-8 y S-10, que cuenta con un presupuesto estimado de 16,3 millones de euros.

En concreto, el proyecto afectará al tramo de la A-8 entre Torrelavega y Hoznayo, del kilómetro 195,170 al 232,370; y al de S-10 entre el kilómetro 3,180 y 11,760, al sur de la ciudad de Santander.

El objeto de los trabajos, que se enmarcan en la fase II del Plan de Acción contra el Ruido en la Red de Carreteras del Estado (RCE), es implementar las medidas correctoras necesarias para cumplir los objetivos de calidad acústica (OCAs) establecidos en la normativa vigente, y cuyo cumplimiento en la Red de Carreteras del Estado se revisa periódicamente mediante la elaboración de los correspondientes Mapas Estratégicos del Ruido (MER).

A partir del análisis de los correspondientes MER en los mencionados tramos, se han definido las actuaciones para reducir la contaminación acústica por la presencia de edificaciones de uso residencial, hospitalario y docente; y que consistirán básicamente en la instalación de pantallas acústicas de distinta altura según el caso y/o la repavimentación de las calzadas con mezclas fonoabsorbentes.

Así lo ha explicado en nota de prensa el Ministerio, que recientemente ha comenzado también las obras para mejorar la movilidad peatonal y ciclista en las travesías de la N-611 y N-623 en Santander, por 11,42 millones de euros.