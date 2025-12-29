Las infracciones penales se mantienen estables hasta septiembre en Laredo tras bajar la ciberdelincuencia un 12%

Junta Local de Seguridad de Laredo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las infracciones penales se mantienen estables en el municipio de Laredo de enero a septiembre en comparación con el mismo periodo de 2024 gracias al descenso de la ciberdelincuencia en un 11,63 por ciento.

Además, en los primeros nueve meses de 2025 han bajado los robos con fuerza en viviendas y establecimientos un 12,9%. En el caso concreto de los primero, la caída acumulada es de un 24%.

Así lo ha detallado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en la Junta Local de Seguridad celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Laredo y que ha presidido junto al alcalde, Miguel González.

En la reunión ha participado también el jefe de la Guardia Civil, el teniente coronel Julio Postigo, junto a otros mandos del Cuerpo y representantes de la Policía Local.

En el encuentro, ambos han puesto en valor la colaboración y coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local para garantizar la seguridad ciudadana en el municipio.