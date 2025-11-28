Inserta Empleo y UNEATLÁNICO acercan la discapacidad al ámbito universitario en la jornada 'Saborea la diversidad'

Archivo - Uneatlántico - UNEATLÁNTICO - Archivo

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea del Atlántico (UNEATLÁNTICO) acogerá el próximo lunes 1 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas, la jornada 'Saborea la diversidad', una iniciativa organizada por Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE, con el objetivo de sensibilizar y acercar la realidad de la discapacidad al entorno universitario.

El evento, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, está cofinanciado por la Unión Europea y dirigido a estudiantes, personal docente e investigador y miembros de la comunidad universitaria.

La actividad busca fomentar la reflexión sobre la inclusión, derribar prejuicios y poner en valor el talento de las personas con discapacidad en un contexto de normalización, ha informado la organización.

La programación, que se desarrollara en el salón de actos y la sala de exposiciones, incluirá un encuentro inspirador con el trainer paralímpico Alejandro Sánchez Palomero, quien compartirá su experiencia vital y profesional.

Asimismo, se ha organizado un 'escape room' de carácter inclusivo, que simulará barreras cotidianas a las que se enfrentan las personas con discapacidad, y varios 'Access Corners', espacios interactivos donde los asistentes podrán acercarse a diferentes realidades a través del juego y la experimentación.

La jornada finalizará con un espacio de degustación de productos inclusivos bajo el título 'Nuestras recetas para la inclusión', que servirá como punto de encuentro y networking.

Esta actividad se enmarca en el compromiso de la Universidad Europea del Atlántico, a través de su Oficina de Cooperación y Acción Social, y de Inserta Empleo por promover una educación superior más accesible e inclusiva, así como por preparar a los futuros profesionales para que contribuyan a la construcción de una sociedad diversa.