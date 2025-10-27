Investigada una mujer por usar la tarjeta bancaria de un hombre con dificultades cognitivas durante 10 años en Laredo - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Laredo investiga a una mujer de 58 años por un presunto delito de estafa tras usar durante 10 años la tarjeta bancaria de un hombre con dificultades cognitivas de 67 años que reside en el municipio.

Un familiar de la víctima advirtió de que en los últimos días se habían realizado una serie de cargos bancarios con la tarjeta del sexagenario, que él no había efectuado, según ha informado la Guardia Civil.

Con la ayuda del familiar y de los datos facilitados por la entidad bancaria, los agentes verificaron que, desde hace unos 10 años, se estaban realizando pequeños cargos no autorizados en combustible, compras de ropa y complementos, comida a domicilio, o por internet, entre otros, que ascendían a unos 2.000 euros.

La investigada se hizo amiga del hombre y le ayudaba en sus compras. Por ello, tenía acceso a la tarjeta bancaria para realizar las compras que le encargaba la víctima.

Finalmente, los agentes han determinado que esta mujer, a la que le han instruido diligencias, era la persona que presuntamente hizo uso fraudulento de la tarjeta del denunciante.

UNA TARJETA HURTADA EN SUANCES

Por otro lado, la Guardia Civil de Suances investiga una denuncia por múltiples cargos bancarios realizados entre el 29 septiembre y el 2 de octubre con una tarjeta --robada junto a una cartera-- sin consentimiento de su titular.

Los agentes rastrearon un total de 13 transacciones en distintos establecimientos de Cantabria como gasolineras, estancos y pastelerías, por un importe cercano a los 350 euros.

El presunto autor de los hechos es un vecino de Torrelavega de 31 años, a quien se le han instruido diligencias por un delito de estafa.