Isabel Fernández gana el XV Premio de Textos Teatrales 'Ricardo López Aranda' con la obra 'A Ele E Equis'

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado del XV Premio de Textos Teatrales para Dramaturgos Jóvenes 'Ricardo López Aranda', convocado con carácter bienal por el Ayuntamiento de Santander, ha decidido otorgar el galardón a la autora Isabel Fernández González, natural de León y residente en Santiago de Compostela, por su obra 'A Ele E Equis'.

El premio, dotado con 4.000 euros y la publicación de la obra en la Editorial Antígona, reconoce la calidad y originalidad de una obra que destaca por su configuración escénica, la modernidad de su concepto, la relevancia de los problemas actuales que aborda y un texto solvente en su calidad literaria, con una estructura contemporánea y sorprendente, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha explicado que se trata de un texto actual, "con la dificultad para la comunicación interpersonal en una sociedad hiper tecnificada como base de una trama con personajes bien perfilados, una estructura coherente y bien trabajada, y un planteamiento escénico arriesgado".

El jurado, reunido en la tarde de este lunes, 20 de octubre, ha sido presidido por el profesor José Romera Castillo, catedrático emérito de la UNED y académico de número de la Academia de las Artes Escénicas de España. Completaron el tribunal la actriz y directora Marta López Mazorra, la editora Concepción López Piña (Editorial Antígona) y el actor y director Álex Villazán Esteve. Actuó como secretario, con voz y sin voto, el funcionario municipal Regino Mateo Pardo.

En esta edición se recibieron 75 textos originales, de los cuales 61 cumplieron las bases y fueron evaluados según criterios de calidad literaria, originalidad, contemporaneidad, temática y viabilidad escénica.

Méndez ha felicitado a la ganadora y ha destacado la importancia del certamen como plataforma para las nuevas generaciones de dramaturgos. "El Premio 'Ricardo López Aranda' mantiene viva la memoria de uno de nuestros dramaturgos más destacados, y al mismo tiempo impulsa la renovación del teatro español con nuevas miradas y lenguajes escénicos", ha añadido.

La autora recibirá el galardón durante la Gala de las Letras de Santander, que se celebrará a finales de año, junto con el resto de ganadores de los certámenes municipales.

El Premio Ricardo López Aranda nació en 1998 como homenaje al dramaturgo cántabro fallecido en 1996. A lo largo de sus quince ediciones ha atravesado diversas etapas: primero centrado en autores cántabros, más tarde con carácter internacional, y desde 2011 dedicado a dramaturgos menores de 35 años, con periodicidad bienal.

Por el certamen han pasado nombres hoy fundamentales del teatro español contemporáneo como Diana Luque, Alberto Conejero o Alberto Iglesias, lo que lo consolida como uno de los premios de referencia para la creación teatral joven en España.