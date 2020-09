IU Cantabria pide 300 millones en los PGE, 44 para Valdecilla

SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha pedido partidas por valor de 300 millones de euros en su reivindicación para Cantabria en los Presupuestos Generales del Estado, de las que la mayor, de 75 millones, son para reindustrializar la región dentro de un compromiso plurianual de hasta 250 millones en cinco años. También ha incluido la financiación del Hospital Valdecilla, con 44 millones correspondientes a una anualidad y la deuda de 2016.

En rueda de prensa, el portavoz autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, ha presentado la propuesta que han trasmitido desde la federación cántabra a los compañeros del Congreso y Gobierno central.

En sus propuestas figuran "reivindicaciones históricas de esta tierra y nuevas demandas", así como partidas que, "por su relevancia en otros territorios, comparten una misma necesidad".

Ruiz Salmón ha considerado además que la representación cántabra en el Congreso y en el Senado "debería hacerse notar al unísono", al menos "en cuestiones clave compartidas por todo el mundo" y "sin caer en chantajes sobre rupturas de pactos o ventajismo", ni tampoco "oposición porque toca" o "presión inamovible para que se acepte lo que llegue".

44 MILLONES PARA VALDECILLA

"Es momento de acuerdos amplios", ha defendido el portavoz regional de IU, para detallar que entre las medidas que creen comunes a todos los partidos y a la población en su conjunto está la financiación de Valdecilla, para la que este partido ha elevado una petición de 44 millones, correspondiente a una anualidad y la deuda de 2016.

Además, esperan que el reparto de presupuestos destinado a Educación y Sanidad en estos PGE "mejore" las cifras que se establecieron en el Fondo Covid extraordinario, que a juicio de IU se repartió incorporando criterios "de urgencia", grado de afección y la caída de ingresos de las comunidades. Ahora, defienden, los presupuestos han de "profundizar en el coste de los servicios y la realidad concreta de la población y los territorios".

COMPROMISO PLURIANUAL DE 250 MILLONES PARA REINDUSTRIALIZAR CANTABRIA

IU apela en sus peticiones a varios ministerios, como el de Industria, Comercio y Turismo, al que requiere la mayor de las partidas para el 2021, 75 millones para reindustrializar Cantabria, incluyendo un compromiso plurianual de hasta 250 millones de euros a lo largo de 5 años, destinadas, principalmente, a empresas de nueva creación, a través de proyectos industriales o servicios, que cuenten con departamento de I+D+i, relacionados con energías renovables y eficiencia energética y medio ambiente, como las dedicadas al reciclaje y valorización de residuos urbanos, o industrias dedicadas a componentes de automóviles de nueva generación.

"Esta reivindicación no es nueva; de hecho, una propuesta no de ley presentada por Unidas Podemos en 2018 fue aprobada; sin embargo, no ha habido presupuestos nuevos y, por tanto, nada se ha llevado a cabo mientras vemos como nuestra industria cae", ha apuntado Ruiz Salmón, que sugiere que la mitad de cada anualidad recaiga en la comarca del Besaya, "la más castigada en los últimos años".

También en materia industrial reclaman la cesión al Ayuntamiento de Reinosa del polígono de la Vega, en este caso, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antiguo Fomento), titular del suelo, que venga acompañado de 10 millones el primer año, con un compromiso plurianual (5 años) de hasta 35 millones "que permita revitalizar la comarca de Campoo".

Por otro lado, en relación al empleo en el sector primario, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación le reclaman 20 millones para que los trabajadores del campo y la mar en Cantabria puedan actualizar los medios dedicados a la pesca, acuicultura, agricultura, ganadería y todas las actividades del sector.

100 MILLONES PARA REVITALIZAR LAS CERCANÍAS Y RECUPERAR PATRIMONIO

En torno a 80 millones de euros recoge la petición de IU para recuperar las Cercanías en Cantabria "tras décadas dejando morir el tren más próximo, mientras se infla una alta velocidad que nunca llega y que tampoco es la prioridad para quien va a estudiar, trabajar o hacer los recados cada día en nuestra tierra".

De ellos, 10 se plantean para que "vuelva a la normalidad" la línea Santander-Bilbao, que ha pasado de tener tres frecuencias de ida y otras tres de vuelta al día a sólo una por cada sentido y, "además, coincidentes en el tiempo, con lo que, si vas a Bilbao en tren, olvídate de volver el mismo día por el mismo medio".

"Ya era pobre el servicio que había; ahora, directamente, invita a no usarlo si quieres volver a casa, por ello, además de recuperar lo que había antes, se han de hacer labores de electrificación para mejorar la vía", incide el portavoz de IU.

IU también recoge partidas de 5 millones para que el Ministerio ceda la gestión de las estaciones de FEVE-RENFE no utilizadas a los ayuntamientos, 5 millones para la iluminación y la seguridad vial de las carreteras.

A través del 1,5% cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, reclaman partidas por valor de 10 millones para actuaciones en Bienes de Interés Cultural en Cantabria, tales como la torre de Cadalso en Valdáliga, el cargadero de mineral de Dícido en Castro Urdiales, el conjunto histórico del Real Sitio aledaño a la Portalada de Carlos III en La Cavada, o los 21 hórreos inventarios por el Gobierno de Cantabria, "algunos de ellos en muy mal estado".

PARTIDAS DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA "PARA ARREGLAR DESTROZOS PASADOS"

Al Ministerio de Transición Ecológica le piden más de 20 millones para "arreglar los destrozos del pasado", entre ellos, 15 millones para descontaminar suelos industriales ya degradados, como los de Sniace o Greyco, que puedan ser usados para el desarrollo de empresas, evitando el uso de suelos con alta calidad agrológica "amenazado por el anteproyecto de Ley del PRC" y al que IU ha alegado.

También plantean un millón para retirar la escollera de la Magdalena, tal y como adelantó IU la semana pasada, 200.000 euros para la restauración de la senda litoral norte de Santander y el cambio de la depuradora de Vuelta Ostrera "exigido por sentencia judicial".

Además, solicitan 5 millones para Cantabria, 50 para toda España, para la eliminación del plumero y restauración de zonas afectadas.

FONDOS ADICIONALES PARA RTVE, CIENCIA Y PROTECCIÓN ANIMAL

IU recoge varios millones que sumen recursos a la Universidad de Cantabria, el Instituto Español de Oceanografía de Santander, el Instituto de Física de Cantabria, o a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para que "su presencia se extienda más allá del verano".

Además, plantean fondos añadidos para RTVE en su división en la comunidad, "con el fin de afianzar el servicio público y ampliar las desconexiones territoriales "para que pueda haber más contenido de Cantabria y para los cántabros, desde documentales, hasta programas de actualidad o debates políticos y sociales".

"Sería deseable abrir un debate sobre la falta de una televisión o radio pública de carácter autonómico, pero eso no compete a los PGE sino a los presupuestos de la Comunidad", apostillan.

Finalmente, proponen un importe de 100.000 euros destinado a protectoras y entidades sin ánimo de lucro en defensa de los animales, "que suplen a menudo la tarea gubernamental".