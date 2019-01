IU denuncia que el Gobierno central "se niega a responder" sus preguntas sobre fracking en Cantabria

Publicado 16/01/2019 10:44:33 CET

SANTANDER, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha denunciado hoy que el Gobierno central del PSOE "se ha negado a responder" a las preguntas formuladas en el Congreso de los Diputados por esta formación acerca del fracking en Cantabria y los permisos que siguen vigentes.

En un comunicado, la coordinadora autonómica de IU en Cantabria, Leticia Martínez, ha dado a conocer este hecho "totalmente anómalo", que ha dejado a su formación política y "a toda Cantabria sin respuesta a un asunto de esta trascendencia para nuestra comunidad".

IU ha explicado que, según consta en la respuesta escrita recibida por su diputada en el Congreso, Isabel Salud, el Gobierno Central "justifica su negativa" a dar una contestación a la batería de preguntas presentada por la parlamentaria en abril de 2018 en que se refiere "a actuaciones o decisiones atribuibles a la gestión del Gobierno anterior, respecto de las cuales, por tanto, el actual Gobierno que no se pronuncia".

En este sentido, la formación ha mostrado su "perplejidad" no sólo por la falta de respuesta a este asunto concreto sino porque la justificación "contradice la propia labor del Ejecutivo", ya que "sí ha respondido a preguntas de IU hechas por la misma diputada al anterior Gobierno del Partido Popular" sobre asuntos como la seguridad vial y la protección a los ciclistas en las carreteras de Cantabria, presentadas en marzo de 2018.

Para Martínez, el Gobierno del PSOE "muestra muy poco compromiso con el interés general de los cántabros" en su día a día. "Esta falta de respuesta es una prueba; la disminución de las inversiones en Cantabria que hemos conocido de los Presupuestos Generales del Estado es otra".

Para la líder de IU "no es admisible" una falta de contestación a cualquier asunto y "muchos menos a una cuestión tan sensible y permeable para la sociedad cántabra". "Da la sensación de que no se pronuncian porque no quieren mojarse y ratificar lo decidido en el Parlamento de Cantabria y que tanta movilización social despertó en nuestra tierra", ha criticado.

La pregunta de IU sobre esta técnica estuvo motivada tras trascender, a través del Boletín Oficial del Estado del 6 de abril de 2018, que seguían vigentes los permisos 'Bezana' y 'Bigüenzo' pese a que habían estado suspendidos desde el 3 de mayo de 2013.

La orden ministerial publicada en el BOE suponía que en cualquier momento se podría reactivar esta práctica en Cantabria, pese a que la sentencia con número de recurso 222/2015 y número de resolución 629/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de noviembre de 2016 declaró que los permisos estaban caducados desde diciembre de 2015.

Además, en el mismo BOE se recogía la solicitud de perforación de un nuevo pozo (Jano) y dos sondeos de investigación para la recuperación de testigos B1 y B3.

Desde IU se consideró que "se estaba abriendo de nuevo la puerta a esta técnica en lugar de cerrarla" y se preguntaron los motivos por los que el Gobierno no había archivado y extinguido los permisos 'Bezana' y 'Bigüenzo' tras la sentencia judicial que los declaraba caducados. "Sin embargo, no quieren responder aun siendo su responsabilidad hacerlo", ha denunciado Martínez.

La falta de respuesta del Gobierno de Sánchez impide, además, conocer cuántos permisos siguen vigentes en Cantabria, teniendo en cuenta que la Asamblea contra la Fractura Hidráulica dijo entonces que se había solicitado la perforación de un nuevo pozo (Jano) y dos sondeos de investigación para la recuperación de testigos B1 y B3.

Además, desde IU requirieron saber qué actuación va a desarrollar el Gobierno a raíz de estos nuevos trámites, además de plantear qué medidas se tomarán a partir de ahora en la totalidad de los expedientes abiertos. "Pero tampoco esto podrá conocerse por el momento", ha lamentado Martínez.

"El ninguneo a Cantabria, sus necesidades y particularidades es constante por el viejo bipartidismo. Lo demuestran cuando no responden a nuestros asuntos, cuando no recogen partidas presupuestarias suficientes para atender la realidad de nuestra comunidad y cuando imponen candidatos desde Madrid", ha sentenciado.