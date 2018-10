IU se pregunta por qué el PP "desconfía" de Buruaga al "no querer investigar su gestión en el SCS"

Publicado 12/09/2018 15:12:49 CET

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Cantabria se ha preguntado por qué el PP "desconfía" de su presidenta, María José Sáenz de Burauga, al "no querer investigar su gestión" en el Servicio Cántabro de Salud la pasada legislatura (2011-2015) cuando fue consejera de Sanidad y vicepresidenta autonómica.

Así lo ha manifestado IU en un comunicado en el que subraya la "desconfianza" de los 'populares' hacia su jefa de filas, al ser este el único partido que no respalda la comisión de investigación de los contratos del SCS durante la pasada y presente legislatura promovida por Podemos, y propone como alternativa que se analicen los firmados desde febrero de este año, cuando se denunciaron las incidencias corroboradas por la inspección sanitaria y la intervención general de la comunidad.

La coordinadora autonómica de la formación de izquierdas, Leticia Martínez, ha llamado la atención sobre el hecho de que al PP "le preocupe que se escudriñe su gestión". "Si tan seguros están de su buen hacer al frente del Servicio Cántabro de Salud, no deberían tener problema alguno en que esa realidad que dibujan quedara constatada", apunta al respecto.

En opinión de IU, los 'populares' están viendo "cómo el boomerang que lanzaron en su día con el fin de cocinar a fuego lento el desgaste del rival político está volviendo ahora y apuntando directamente a su líder autonómica".

Martínez cree también que el PP "no tenía ningún interés" en llevar las denuncias de la alta funcionaria -la jefa del área de contratación, que alertó de las incidencias en febrero- sobre el SCS a la Fiscalía.

Considera que la formación "se vio obligada" tras la acción interpuesta por IU ante el Ministerio Público. "Los 'populares' han dado una patada hacia delante y han estirado tanto el chicle que están mostrando sus inconsistencias argumentales", defiende Martínez.

"El PP está haciendo algo que, desgraciadamente, es de gran actualidad: pedir que se investigue al resto y que dimitan por su fallos pero si eso mismo se les aplica a ellos entonces ponen excusas, cacarean 'vivas al rey' y siguen en el sillón sentados", incide Martínez, en alusión a la dimisión de la ministra socialista, Carmen Montón, y a la no renuncia del presidente del PP, Pablo Casado, "por el mismo motivo", en referencia a los máster cursados por ambos.

EL PP PROPONE UNA COMISIÓN DESCAFEINADA

Además, IU critica que el PP esté proponiendo una comisión "descafeínada" que "por no analizar, no analizará ni los contratos", ya que proponen que empiece "a raíz de la denuncia desde febrero y que se centre en la gestión que ha hecho la consejera de la crisis, pero no de los contratos".

"La búsqueda de la verdad en el SCS por parte del PP desaparece cuando llegan a su gestión y esa actitud es de todo menos demócrata", añade Martínez.

Ante este escenario, IU aboga por que se conozca "todo" del asunto y que engloba la gestión del PP y del PSOE durante los últimos años.

Por ello creen que "la mejor opción" es que la Justicia determine si existe algún tipo de delito y que los responsables políticos respondan ante ello.

"Ya existen irregularidades constatadas que justifican la dimisión o el cese de la consejera de Sanidad", apunta Martínez, para quien "la investigación política en este asunto ha de ser complementaria pero no sustitutiva".