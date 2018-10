Jaúregui dice que Revilla no se presentará a las elecciones

Publicado 23/08/2018 12:39:45 CET

SANTANDER, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El periodista Fernando Jaúregui ha asegurado que el presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, le ha asegurado que no se presentará a las elecciones autonómicas de primavera de 2019.

"Me dijo que se marchaba (de la política), que no volverá a presentarse a ninguna reelección", ha aseverado el escritor en declaraciones a la Cadena COPE, y que han sido desmentidas por fuentes próximas al jefe del Ejecutivo, que aseguran en cambio que el también líder del PRC sigue teniendo "un mar de dudas" acerca de si concurrir o no a los próximos comicios, como el propio Revilla manifestó, esta misma semana, en una entrevista a RNE.

El periodista y el político coincidieron ayer, miércoles, en Santander, en la entrega de los premios Emboque de Oro, que recayeron en Jaúregui y en el exalcalde de la ciudad y exministro de Fomento Iñigo de la Serna.

Al parecer, y según Jaúregui, Revilla -que tiene 75 años- le habría desvelado en ese encuentro su intención de dejar la política y de no presentarse a la reelección como secretario general del PRC y, en consecuencia, ser candidato de la formación a la Presidencia de la Comunidad.

"Eso me dijo Revilla a mí", ha expresado hoy en la COPE el periodista, después de explicar que estuvo con él y que le "dijo que se marchaba, que no volverá a preguntarse a ninguna reelección".

REVILLA SIGUE CON DUDAS Y TOMARÁ LA DECISIÓN EN OCTUBRE

Sin embargo, fuentes del Gobierno próximas al presidente, consultadas por Europa Press, han negado tal extremo, y han reiterado que el regionalista tomará la decisión -como él mismo ha anunciado- el próximo octubre.

Lo hará así un mes antes del Congreso Regional del PRC, que se celebra el 11 de noviembre, en el que se elegirá nuevo secretario general y que, automáticamente, será candidato del partido a la Presidencia de Cantabria.

Así, estas fuentes cercanas a Revilla han asegurado a esta agencia que "sigue en el mar de dudas" en el que dijo estar sumido el pasado martes, en una entrevista en RNE. En estos micrófonos, el líder de los cantabristas y jefe del Gobierno autonómico admitió que se trata de una decisión "muy difícil", que aún no tiene tomada.

Según dijo, tiene "un mar de dudas" y, sobre todo, "presiones importantes", de su familia por un lado -especialmente de su hija pequeña y su nieto que, según concretó, le dicen que "ya está bien" y le "exigen" que se retire de la política y se dedique a los suyos- y de los regionalistas por otro, que piensan que puede "aportar un plus" a los resultados electorales, más cuando el PRC está a un diputado del hegemónico PP y el resto de partidos en Cantabria atraviesan profundas crisis internas.

"Tengo que moverme ahí, en esa balanza", comentó Revilla en la radio pública, antes de negar que esté "en plena forma", pese a que, como admitió, se le "ve bien". Y, con todo ello, concluyó que "ahora mismo" no tiene decidido si continuará al frente de la formación cantabrista y aspirará a ser reelegido presidente de la región.