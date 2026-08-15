Javi Hoyos, Mari Luz Peral, ONCE y Aldeas Activas reciben los Premios Alberto Pico 2026

Momento de la entrega del Premio de Cultura a Javi Hoyos - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y el Festival Intercultural de las Naciones han distinguido con los Premios Alberto Pico 2026 al presentador Javi Hoyos, en la categoría de Cultura; a la boxeadora Mari Luz Peral 'Joyita', en Deporte; al programa ONCE UniDiversidad, en el Solidario; y a Aldeas Activas, en el Empresarial.

Los Alberto Pico premian el talento, el esfuerzo, la solidaridad y el compromiso social y reconocen diferentes trayectorias y formas de contribuir a la sociedad y mantienen vivo el recuerdo y los valores de Alberto Pico, una persona especialmente querida en Santander y muy vinculada al Barrio Pesquero, ha informado el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Gema Igual, ha participado en la entrega, ha felicitado a los premiados y ha destacado que Hoyos representa "el talento y la capacidad de evolucionar profesionalmente"; Peral, "el esfuerzo, la superación y la valentía para abrir caminos"; ONCE UniDiversidad, "la inclusión y la generación de oportunidades"; y Aldeas Activas, "la innovación aplicada al bienestar y al cuidado de las personas".

"Esa diversidad es precisamente una de las fortalezas de estos premios, porque nos recuerda que, desde una profesión, una empresa, una entidad o el deporte todos podemos aportar nuestro esfuerzo para mejorar la sociedad", ha afirmado.

Por otro lado, ha puesto en valor la generosidad, cercanía y compromiso del que fue párroco del Barrio Pesquero con los demás y ha subrayado que "la mejor manera de mantener viva la memoria de una persona es conseguir que los valores que defendió continúen presentes muchos años después".

PREMIADOS

Javi Hoyos (Santander, 1990) es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco y ha desarrollado una amplia trayectoria profesional vinculada a la televisión y a los nuevos medios digitales.

Comenzó su carrera como reportero en Canal Bizkaia y en 2014 se incorporó como redactor a Antena 3 Noticias, labor que compaginó con su trabajo para Formula TV, donde realizó entrevistas a actores y presentadores y cubrió acontecimientos relacionados con las series de televisión y Eurovisión.

Posteriormente se incorporó a 13TV como copresentador de 'El Cascabel', participó como actor en la serie juvenil 'Yo quisiera' y entre 2017 y 2021 formó parte del equipo de 'Socialité', en Telecinco. También, ha desarrollado sus propios canales digitales y desde 2025 copresenta el programa 'D Corazón', de Televisión Española.

Por otro lado, Mari Luz Peral 'Joyita' comenzó a practicar boxeo con 15 años, debutó como amateur a los 17 y acumula éxitos nacionales e internacionales.

Antes de dar el salto al boxeo profesional en 2023 consiguió seis títulos de campeona de Cantabria, tres medallas de bronce y dos de plata en Campeonatos de España, y se proclamó campeona de España en 2020 y 2021. También fue campeona del Abierto Nacional en 2021, de la Liga Iberdrola en 2020 y de la Copa Iberdrola en 2021.

Desde su debut profesional permanece invicta con un récord de ocho victorias y ninguna derrota y se ha proclamado campeona de Europa, convirtiéndose en la primera mujer cántabra en lograrlo. Actualmente ocupa el número siete del mundo.

Es licenciada en Ciencias del Deporte por la Universidad de Granada, cuenta con un Máster de Profesorado y formación universitaria en preparación física. Además, dirige 'La Joyita Boxing Club' y tiene previsto abrir este año un gimnasio en Cueto, el primero de boxeo dirigido por una mujer.

Más allá, ONCE UniDiversidad es un programa dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años con discapacidad intelectual superior al 33 por ciento. Facilita su incorporación a entornos universitarios mediante cursos adaptados y favorece posteriormente su acceso al mercado laboral a través de la adquisición de conocimientos y la realización de prácticas.

Más de 2.500 jóvenes han participado en esta iniciativa, que suma siete ediciones y alcanza una tasa de inserción laboral del 20 por ciento. El programa promueve además la cooperación entre los estudiantes de las enseñanzas universitarias regladas y los participantes de UniDiversidad.

Por último, Aldeas Activas y sus impulsores, Alejandro Varona y Juan Miralles, han sido reconocidos por el desarrollo de un modelo innovador de vivienda y atención integral para las personas mayores.

La iniciativa combina el ámbito social, la tecnología y la telemedicina con el urbanismo sostenible y el medio ambiente y plantea una atención que busca que las personas mayores puedan recibir cuidados profesionales manteniendo su independencia y unas condiciones de vida lo más similares posible a las de su propio hogar.

El modelo apuesta por favorecer la socialización y combatir la soledad no deseada e incorpora la telemedicina como herramienta preventiva ante posibles problemas de salud y para contribuir a reducir los ingresos hospitalarios.