Javier Palomera, reelegido presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria

Javier Palomera, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria - ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria ha reelegido como presidente para un segundo mandato a Javier Palomera del Barrio, gerente de la empresa familiar Palomera Obras y Proyectos S.L., fundada en 1992 y que emplea a más de 70 personas en la región.

En este nuevo periodo, la asociación prevé afrontar desafíos estratégicos que marcarán el futuro del sector: relevo generacional, captación de talento joven, aumento de la presencia de la mujer en todas las áreas productivas y consolidación de la digitalización y sostenibilidad como ejes fundamentales para la competitividad y adaptación a los nuevos estándares europeos.

"Este nuevo mandato supone una oportunidad para seguir consolidando un sector que es motor económico y generador de empleo en Cantabria. Afrontamos desafíos importantes, pero también tenemos la responsabilidad de convertirlos en oportunidades para modernizar y fortalecer nuestra industria", ha manifestado Palomera.

Como ha defendido, la construcción -que representa el 6,3% del PIB regional, por encima de la media nacional (5,4%)- "no es solo levantar edificios: es crear infraestructuras que sostienen el bienestar, la movilidad y el desarrollo de las sociedades modernas".

La asociación señala que durante los últimos cuatro años la construcción en Cantabria ha atravesado "uno de los periodos más complejos de su historia reciente", con "retos significativos" como el incremento sostenido de los precios de las materias primas, la escasez de mano de obra cualificada y las dificultades para aplicar revisiones de precios en contratos.

En este contexto, añade que, bajo la presidencia de Palomera, la entidad "ha trabajado intensamente para defender los intereses del sector, impulsar medidas de apoyo y promover el diálogo con las administraciones públicas".

Entre las acciones más destacadas llevadas a cabo, cita la negociación de mecanismos de revisión de precios para garantizar la viabilidad de los proyectos; programas para atraer y formar mano de obra cualificada en colaboración con centros educativos y entidades públicas; el impulso a la digitalización y sostenibilidad, preparando a las empresas para los nuevos estándares europeos; y campañas de comunicación y divulgación para mejorar la percepción social del sector.

Finalmente, la Asociación de Constructores y Promotores ha agradecido la labor del que fuera su secretario general, Máximo Sainz Cobo, que falleció el pasado mes de septiembre.