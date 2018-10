Jorge Perugorría, Fernando Mastretta y Josep Borrell debatirán esta semana sobre cine, arte y crisis financiera

Actualizado 22/08/2011 8:37:16 CET

El actor, productor y director que comenzó su carrera en el cine con la película 'Fresa y Chocolate', Jorge Perugorría, el artista Fernando Mastretta y el presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia, Josep Borrell, debatirán la próxima semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre el cine, el arte plástico y la crisis financiera.

Un total de doce cursos cortos abordarán entre el 22 y el 26 de agosto en La Magdalena temas como la gobernanza global europea, el instante de la creación, el graffiti como mapa psicogeográfico o la truficultura.

El presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia, Josep Borrell, dirigirá entre el 22 y el 26 de agosto el Seminario 'Europa y la gobernanza global', subvencionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y por la iniciativa Hablamos de Europa.

A lo largo de la semana se darán cita en el curso el representante especial de la Unión Europea para la región del Mediterráneo Meridional, Bernardino León; el abogado del Estado Jesús López Medel; el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido; y la embajadora de España ante la OCDE, Cristina Narbona.

Jorge Perugorría dirigirá en el marco del ciclo 'El Autor y su obra' el Curso 'Cine cubano a través de la multifacética obra de Jorge Perugorría' entre el 22 y el 26 de agosto.

De la mano del dramaturgo y guionista Amado del Pino, la UIMP impartirá entre el 22 y el 26 de agosto el 'Taller de creación dramática. La dramaturgia que nos rodea. Historias que siempre quisimos contar', que abordará la creciente presencia de las imágenes filmadas de los espectáculos teatrales.

Los días 24 y 25 de agosto intervendrán en el curso los guionistas Fernando Castets y Juan Madrid.

El artista plástico Fernando Mastretta dirigirá entre el 22 y el 26 de agosto en la UIMP el 'Taller de pintura. Arte y suceso: el instante de la creación'.

ORTEGA Y GASSET

Además, la próxima semana se darán cita en la XI edición del 'Aula de Verano *José Ortega y Gasset* Iniciación a la Universidad' 50 estudiantes con los mejores expedientes en el Bachillerato o ciclo formativo superior de Formación Profesional que vayan a comenzar sus estudios universitarios en el próximo curso académico.

Estos alumnos darán el relevo al grupo que la semana pasada disfrutó en la UIMP de la actividad patrocinada por el Ministerio de Educación.

Dirigido por la catedrática de Literatura Española Rosa Navarro, esta actividad reunirá en La Magdalena entre el 22 y el 26 de agosto a catedráticos, investigadores y profesionales de reconocido prestigio que intercambiarán experiencias y conocimientos con los alumnos.

La magistrada del Tribunal Supremo, Encarnación Roca, y el vicedirector de la Real Academia Española, José Antonio Pascual, impartirán las conferencias 'Derecho y familia' y 'Hablaremos del pasado en nuestra lengua', respectivamente.

El Seminario 'El grafiti como mapa psicogeográfico: la nueva intervención urbana europea' reunirá entre el 22 y el 26 de agosto a un grupo de artistas urbanos europeos que están revolucionando silenciosamente el terreno de encuentro entre el grafiti y el arte contemporáneo.

Dirigido por el artista Javier Abarca, el curso compaginará las sesiones de divulgación y debate, a cargo de artistas y teóricos internacionales, con jornadas de investigación práctica tutorizadas por el director.

JAZZ

El contrabajista Chuck Israels y el saxofonista Kevin Robb dirigirán entre el 22 y el 26 de agosto el Taller 'La creatividad en el Jazz'.

Durante la próxima semana, los alumnos tendrán la oportunidad de experimentar sobre el proceso creativo del jazz a través de la improvisación y la interpretación grupal dentro de las pautas tradicionales de este género musical.

Entre los días 22 y 24 de agosto tendrá lugar en la UIMP el 'Encuentro Internacional sobre Inmigración e Integración', dirigido por el director del Observatorio para la Inmigración y la Cooperación al Desarrollo de la Universidad Rey Juan Carlos, Mauricio José Rojas.

Patrocinado por la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración de la Región de Murcia, el curso contará, entre otros, con la participación del director de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Pablo Gómez Tavira, y el columnista de 'Financial Times' y 'The New York Times', Christopher Caldwell.

El encuentro, dirigido a profesionales, miembros de asociaciones y responsables políticos, analizará desde una perspectiva global y actualizada fenómenos como la inmigración en España, el debate sobre los modelos de integración, la difusión del Islam en Europa o el impacto de la crisis económica en los flujos migratorios.

Con el objetivo de acercarse al negocio de la producción de trufa, la UIMP organizará entre el 24 y el 26 de agosto el Encuentro 'La trufa, sostenibilidad y desarrollo rural', dirigido por el doctor ingeniero Agrónomo Jesús Ciria.

'Signantes e inclusión social: inteligencia y seguridad para la movilidad y la comunicación accesible con atención especial a las personas signantes' es el título del Seminario que abordará, entre los días 22 y 26 de agosto, los retos que plantea la integración del colectivo de personas sordas y sordo-ciegas, las barreras sociales que aún persisten y su eliminación mediante el uso de estrategias inteligentes.

Coordinado por el director del Departamento de Sistemas Inteligentes Aplicados de la Universidad Politécnica de Madrid, José Gabriel Zato, el curso acogerá distintas experiencias de accesibilidad de la mano de arquitectos, ingenieros y expertos en nuevas tecnologías.

'Perspectiva jurídica del ruido. ¿Existe el deber de soportar el ruido?' es el título del Encuentro que dirigirá entre el 22 y el 24 de agosto el abogado Félix José González en el que se examinarán desde el punto de vista jurídico aspectos como el ruido generado por entidades privadas y públicas, o las respuestas judiciales que se dan a la exposición de los ciudadanos a este ruido.

Bajo la coordinación del director de Estrategias de Calidad Urbana, José María Pascual Esteve, el Seminario 'Planificación estratégica de 2ª generación para ciudades y regiones' abordará los distintos procesos de planificación urbanística que se encuentran actualmente en ejecución en España, prestando especial atención a los planes de Santander, San Sebastián, Málaga y Sevilla.

El curso, patrocinado por el Ayuntamiento de Santander, reunirá entre los días 22 y 26 de agosto, a directores y miembros de equipos técnicos de planes estratégicos locales y regionales, licenciados y personal electo de municipios provincias y comunidades autónomas.