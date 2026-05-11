José Daniel Carballeira Rodríguez tomará posesión como nuevo presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria - COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 May. (EUROPA PRESS) -

José Daniel Carballeira tomará posesión el 15 de junio como presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria junto con el resto de la nueva directiva de la entidad.

Carballeira, titular de la farmacia Las Antenas de Santander y vocal de la directiva saliente, encabezaba la única candidatura que se ha presentado a las elecciones del Colegio y que la Mesa Electoral proclamó electa el pasado 17 de abril al no haber ninguna otra.

Es licenciado en Farmacia, en Ciencias Químicas y doctor en Farmacia, con Premio Extraordinario, por la Universidad Complutense de Madrid Sustituye a María García del Hierro al frente del Colegio.

A éste le acompañan en la nueva Junta, María Antonieta de Diego (vicepresidenta); Laura Sánchez de Movellán (secretaria); Carolina Bonnardeaux (vicesecretaria); Ana Vallejo (tesorera), y Antonio Diego (vicetesorero).

Fernando Gallo, Elena Roldán, Pablo González y Pablo Álvarez-Novoa serán vocales primero, segundo, tercero y cuarto, respectivamente.

Por su parte, Alfredo Romero será vocal de Farmacéuticos Titulares de Oficina de Farmacia; Haize Ribas de Farmacéuticos Regentes, Sustitutos y Adjuntos en Oficina de Farmacia; Luis Ángel Noriega, de Ortopedia; María José Fiz, de Alimentación; Pilar Álvarez, de Dermofarmacia; María Nieves Velasco, de los de Servicios de Farmacia Hospitalaria; José Miguel Soga, de Homeopatía y Plantas Medicinales; María López de Farmacéuticos pertenecientes a las Administraciones Públicas, y María Siller de Farmacéuticos Analistas Clínicos.

El acto de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de este Colegio tendrá lugar 15 de junio, a las 13.00 horas, en la sede del Colegio.