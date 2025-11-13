JSC pide a PP que "abandone su sectarismo" y escuche a los jóvenes en la tramitación de la Ley de Vivienda

Juventudes Socialista pide a PP que "abandone su sectarismo" y escuche a los jóvenes en la tramitación de la Ley de Vivienda - PSOE

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Juventudes Socialistas de Cantabria (JSC) ha exigido al Gobierno regional (PP) que "abandone su sectarismo" y "escuche" a los jóvenes en la tramitación de la Ley de Vivienda en el Parlamento en la que, "ha vetado al único organismo representante de la de la juventud de Cantabria", con el apoyo de Vox.

Así lo ha manifestado este jueves en rueda de prensa el secretario general de la formación juvenil del PSOE, Fran Cano, quien ha criticado que la presidenta de Cantabria y del PP autonómico, María José Sáenz de Buruaga, "se olvide del pluralismo de ideas y político recogido en la Constitución" y "atente contra la esencia misma de la democracia", al "impedir" la comparecencia del Consejo de la Juventud.

Cano ha considerado que los 'populares', "apoyados por la extrema derecha de Vox" han promovido "vetos" contra el organismo juvenil pero también contra CERMI o la Plataforma Antidesahucios. "Buruaga no quiere que se exponga en el Parlamento otro modelo para Cantabria que no sea en el que ella promueve", ha aseverado, que ha tachado de ser "tan corto de miras como corto de proyecto".

Ha lamentado que el proyecto de Ley de Vivienda del PP está "hecho para que los especuladores campen a sus anchas por Cantabria mientras muchos jóvenes no tenemos la oportunidad de acceder a una vivienda en propiedad o alquiler a precio asequible". Por ello, ha insistido en la importancia de que "la voz de la juventud se escuche en la tramitación de esa ley".

El dirigente socialista también ha pedido al PRC que ahora, "una vez que ha despertado del letargo que le mantenía en su compromiso con el PP", "ayude" al PSOE a "convencer" a los 'populares' para que "escuchen a los jóvenes". "Hay que escuchar a la juventud y mejorar sus condiciones de vida si queremos que sigan viviendo en Cantabria", ha añadido.

Cano ha apuntado a los datos "desoladores" de emancipación juvenil en Cantabria, con una de las tasas más bajas del país (13,9%), para evidenciar la necesidad de que se tenga en cuenta a la juventud en la Ley de Vivienda. Además, ha indicado que los alquileres suponen el 74,7% del salario medio de los jóvenes cántabros, "una presión insostenible" frente a la que las instituciones "deben actuar".

Y, en este punto, ha defendido las políticas de vivienda del Gobierno de España (PSOE-Sumar) que el PP cántabro "se niega a aplicar y tacha de comunistas", pero que "en comunidades vecinas están evidenciando que funcionan". Así, se ha referido a la declaración de municipios tensionados y la "ambiciosa apuesta" para incrementar el parque público de vivienda en el País Vasco.

Frente a ello, el secretario general de Juventudes Socialistas ha lamentado que ayuntamientos como Castro Urdiales o Comillas hayan solicitado esa declaración "sin que el Gobierno regional la haya atendido".

ESPECULAR CON SUELO RÚSTICO

Y ha criticado que el PP proponga como "medida estrella los avales ICO que ya existían gracias al Gobierno de España", lo que en su opinión demuestra que para los 'populares' "las políticas son aplicables o no dependiendo de si las llevábamos en el programa electoral, en lugar de centrarse en el interés común".

Por último Cano ha aseverado que "lo único" que le interesa al PP del mercado inmobiliario es "la posibilidad de especular con el suelo rustico para favorecer que grandes tenedores de patrimonio inmobiliario o visitantes y turistas puedan invertir aquí en segundas residencias en esa 'Málaga del Norte' que Buruaga quiere construir y en la que se echa de los pueblos y los barrios a los vecinos para llenarlos de turistas".

Por ello, ha enfatizado que desde el PSOE y JSC se va a seguir defendiendo que "otra política de vivienda es posible", en la que se den "oportunidades" a los jóvenes para tener "un proyecto de vida y, por tanto, un futuro".

"Las propuestas del PSOE y del Gobierno de España van en la buena dirección. Por eso, exigimos a Buruaga y al PP que gobiernen pensando en los jóvenes y no en sus intereses partidistas", ha concluido Cano.