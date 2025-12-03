La Junta Docente convoca una concentración para mostrar su rechazo "frontal" a los cambios del modelo de oposición

Representantes de la Junta de Personal Docente momentos antes de registrar las firmas - EUROPA PRESS

SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente ha convocado una concentración para el viernes 12 de diciembre, a las 18.00 horas frente a la Consejería de Educación, para mostrar su rechazo "frontal" al "atropello" del cambio de modelo de oposición planteado por el departamento que dirige Sergio Silva (PP) y de cara a que "no se imponga sin una negociación previa".

Así lo ha anunciado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación Jesús San Emeterio (UGT), momentos antes de registrar 1.600 firmas en dicha Consejería recabadas en 'el miércoles verde' del pasado día 26 de noviembre y en apoyo a la postura de la Junta que exige la continuidad del modelo de oposición vigente.

Y es que la Consejería de Educación ha planteado acabar con la posibilidad de conservar la nota de los dos últimos procesos para el baremo de acceso y ordenación en las listas de interinos; la convocatoria de plazas correspondientes al 100% de la tasa de reposición y no del 120% que permite la ley; la modificación de las fechas; el tribunal único por especialidad; y que la mitad de los vocales de los tribunales podrían ser elegidos por ella.

Estas medidas serían implementadas en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2026, en concreto en el proceso selectivo del Cuerpo de Maestros previsto para el verano de 2026 y afectarían a unos 2.000 aspirantes.

San Emeterio, que ha expresado la "profunda preocupación" de la Junta de Personal Docente ante la "intención" de Educación de introducir estos "cambios sustanciales sin negociación previa y en perjuicio del personal interino y de los aspirantes", ha incidido en que defenderán la continuidad de un modelo "realmente justo, estable y transparente", y ha trasladado que han recibido "numerosas quejas del profesorado" rechazando los mismos.

El sindicalista ha calificado como uno de los aspectos "más graves" la "negativa rotunda" de Educación a conservar la nota de los procesos anteriores. Esta medida, vigente durante más de 20 años y que se ha ido prorrogando a lo largo del tiempo en diferentes acuerdos, expira este 2025.

"Nos encontramos con un no rotundo, con una negativa rotunda, a seguir con este sistema que entendemos que da estabilidad y da soporte a los interinos en unos momentos que son complicados; procesos selectivos de muchas pruebas donde se conjuga desde la formación, los nervios y muchas circunstancias", ha destacado San Emeterio.

Por ello, ha abogado por que los interinos "puedan seguir con estas garantías que nos rompe la Consejería de Educación ahora", ha insistido.

TRIBUNALES

A ello, el sindicalista ha sumado otra cuestión que la Junta de Personal Docente rechaza "profundamente", que es el cambio de la designación en los tribunales.

Ha detallado que la propuesta de la Consejería es un sistema doble en el que unos miembros del tribunal sean elegidos por sorteo y otros sean libremente designados, puedan ser voluntarios o incluso ser designados por la propia Consejería. Ha dicho que esto "compromete la transparencia, la objetividad y la independencia que debe regir en cualquier proceso selectivo que tenga que haber".

Asimismo, ha pedido "muchísima más transparencia" en el proceso, con la inclusión de rúbricas y la publicación junto a la orden de los criterios de evaluación y de calificación que se apliquen en los tribunales.

Una medida que San Emeterio ha señalado "no es nueva" puesto que existe en otras comunidades autónomas como Andalucía, Murcia o Galicia, cuando en Cantabria se publican los modelos "a última hora, a dos o tres días de la oposición". En su opinión, la propuesta de la Junta permitiría que este proceso fuera "más justo, más homogéneo y más respetuoso de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad que presuponemos en cualquier proceso selectivo".

Por último, también han exigido unas condiciones "dignas" de trabajo para los tribunales, tanto a nivel económico como laboral. En este sentido, pide una formación previa y con "mucha" anterioridad a convocatoria para "unificar criterios" y se implementen "correctamente" los instrumentos de evaluación y se eviten, así, "disparidades" entre tribunales, reforzando "la seguridad jurídica del proceso".

Y en cuanto a la parte económica, los representantes sindicales han denunciado "el retraso sistemático" en el pago de las dietas y retribuciones que corresponden a los miembros de los tribunales. "Va a acabar el año y probablemente muchos de ellos no hayan recibido ni siquiera las retribuciones que les corresponde de los procesos de oposición de este junio", ha criticado San Emeterio.

SILVA "INCUMPLE" SU COMPROMISO

La Junta de Personal Docente ha afirmado que la Consejería "incumple su compromiso de no imponer cambios unilaterales", después de que este martes se haya celebrado una mesa sectorial que ha estado presidida por el director general de Personal Docente, Alberto Ontañón, en sustitución del consejero Silva.

Según han trasladado los sindicatos, el Gobierno "no está dispuesto a negociar estos elementos que son esenciales en el modelo de oposición" y ha insistido "en no renovar este acuerdo" --el que permite guardar la nota--. Y han denunciado que "lo justifica con una versión inaceptable", como es que el profesorado "saca unas pésimas calificaciones". "Esto no es de recibo", ha aseverado San Emeterio.

En este sentido, ha mostrado el desacuerdo de la Junta y lo considera "totalmente injusto" y "alejada de la realidad del colectivo".

Por ello, la Junta ha exigido a Silva que "cumpla" su "compromiso público de no imponer estos cambios unilaterales y respete los espacios de negociación y, sobre todo, los derechos del personal docente máxime en un momento tan delicado como es un proceso de oposición donde todo el mundo se merece el respeto al trabajo que ha realizado".