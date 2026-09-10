La Junta de Personal del Gobierno denuncia que Presidencia no le ha dejado ver a los encerrados en Peña Herbosa

Miembros de la Junta de Personal del Gobierno de Cantabria a las puertas de Peña Herbosa - JUNTA PERSONAL GOBIERNO CANTABRIA

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal del Gobierno de Cantabria ha denunciado que este jueves por la mañana la Consejería de Presidencia no le ha permitido entrar en la sala de la sede del Ejecutivo en Peña Herbosa donde se encuentran encerrados los representantes sindicales del Comité de Empresa desde hace tres días para forzar la negociación de un nuevo convenio colectivo.

Según la Junta, el motivo de querer visitarlos, "en el ejercicio" de sus funciones como delegados sindicales, ha sido manifestarles su apoyo "personalmente, saludarles y verificar sus condiciones de bienestar", precisamente horas antes de la reunión de la mesa negociadora convocada a las 16.30 horas por la consejera del área, Isabel Urrutia (PP), para continuar con las conversaciones.

"A pesar de que tan solo pretendíamos estar con ellos durante unos pocos minutos, no se nos ha autorizado la entrada al lugar y se nos ha instando a que les demos ánimos por teléfono", ha lamentado la representación sindical en un comunicado remitido a primera hora de la tarde a la prensa.

En este sentido, la Junta de Personal ha mostrado su "preocupación" ante esta situación y ha trasladado públicamente todo su "apoyo y solidaridad" a los miembros del Comité de Empresa y a los delegados que permanecen encerrados desde el pasado lunes.

Además, ha lamentado que lo que está ocurriendo estos días en Peña Herbosa "no resulta ajeno", puesto que "la falta de negociación y de diálogo viene caracterizando" las relaciones de la Administración con la representación de los empleados públicos, por lo que ha instado al Ejecutivo a "reflexionar".

"Negociar no consiste únicamente en convocar reuniones o cumplir formalmente con la celebración de mesas. La negociación colectiva exige escuchar, formular propuestas, responder a las planteadas por la representación de los trabajadores y realizar un esfuerzo efectivo para alcanzar acuerdos", ha sostenido la representación sindical.

CUARTO DÍA DE ENCIERRO.

En este sentido, también ha tildado de "especialmente preocupante" que haya sido necesario llegar a un encierro que alcanza ya su cuarto día para "reclamar algo tan elemental como negociación, diálogo y respuestas".

"Los órganos de representación de los empleados públicos podemos actuar en ámbitos distintos y defender reivindicaciones específicas de cada colectivo, pero compartimos algo esencial: el derecho y la obligación de representar a nuestros compañeros y compañeras y de ejercer esa representación ante una Administración que debe reconocer a sus interlocutores y negociar de buena fe", ha manifestado.

Por ello, la Junta ha exigido a la Consejería de Presidencia "una interlocución real y efectiva" con los órganos de representación del personal funcionario y laboral, y que la reuniones de negociación tengan contenido "efectivo", que las propuestas formuladas por la representación de los trabajadores "reciban respuestas" y que exista "una verdadera voluntad de alcanzar acuerdos".

Finalmente, ha hecho un llamamiento al Gobierno para que "abandone una dinámica que está deteriorando el diálogo social y recupere una negociación real".