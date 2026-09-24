El jurado declara por unanimidad no culpable al expedáneo de Fontibre de desvío y apropiación de fondos y queda absuelto

Expedáneo de Fontibre, en el juicio con jurado contra él por malversación - EUROPA PRESS

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jurado del juicio al presidente del Concejo Abierto de Fontibre entre 2003 y 2015 ha declarado por unanimidad a José Ricardo Escalada (PP) no culpable de haber desviado en su beneficio fondos públicos durante su gestión al frente de la pedanía y, en consecuencia, ha quedado absuelto del delito de malversación, de unos 72.000 euros, y por el que se enfrentaba a cuatro años de prisión que pedía el fiscal y seis que interesaba la entidad local, y diez de inhabilitación que reclamaban ambas acusaciones.

Los jueces legos han emitido su veredicto este jueves, pasadas las tres de la tarde, tras el plenario celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Cantabria y que ha estado presidido por un magistrado de la Sección Primera que, en vista a la resolución de los jurados -que han coincidido en todas las cuestiones sobre las que han tenido que deliberar desde por la mañana- ha dictado 'in voce' sentencia absolutoria.

Tras las pruebas testifical, pericial y documental practicadas estos días, los jurados han concluido que "no existe evidencia" alguna de que el procesado --que ya fue juzgado y absuelto en al menos dos ocasiones anteriores y a raíz también de denuncias de su sucesor en el cargo, del PSOE y ya fallecido-- se haya "apropiado para su beneficio de cantidad alguna".

Durante el interrogatorio, Escalda se declaró "inocente" y aseguró que en las tres legislaturas en las que ejerció el cargo no se apoderó "de nada" de la entidad local, "ni un euro", remachó. "No se ha quedado ni un céntimo", abundó su abogado.

(Habrá ampliación)