Juventud adjudica la reparación de la piscina del albergue juvenil de Tama por casi 40.000 euros

Piscina del albergue juvenil de Tama (Cillorigo de Liébana) - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Juventud ha adjudicado la obra de reparación de la piscina del albergue juvenil Picos de Europa, en la localidad de Tama (Cillorigo de Liébana), con una inversión de casi 40.000 euros.

Las obras van dirigidas a solucionar los problemas técnicos, de seguridad y suministro eléctrico de las bombas detectados en la instalación. También está previsto incorporar un sistema de filtrado por arena, ha informado el Gobierno.

Además de la piscina, el albergue juvenil de Tama, con capacidad para 40 personas, cuenta con cuatro cabañas de madera con 10 plazas cada una, y un aula polivalente para comedor, reuniones y actividades interior.

La titular del ramo, Begoña Gómez del Río, ha enmarcado estos trabajos en el objetivo de su departamento "de seguir impulsando proyectos y actividades destinadas a promover el ocio activo juvenil".