El Kit Digital ha repartido en Cantabria más de 40 millones a 9.800 pymes y autónomos

El presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas (i), y el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (d) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa Kit Digital del Gobierno de España, gestionado a través de Red.es y las cámaras de comercio, ha llegado en Cantabria en los tres últimos años a 9.844 pymes y autónomos con una inversión de 40,2 millones de euros.

Así lo ha destacado este martes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, tras la visita que ha realizado a la sede de la Cámara de Comercio junto a su presidente, Tomás Dasgoas, y su directora general, Rosa Vega.

El representante del Estado ha valorado el "éxito" del programa Kit Digital que, gestionado en la comunidad junto a la Cámara de Comercio de Cantabria, ha sido una "historia de éxito compartido" y se ha convertido "en el mayor programa de digitalización de la historia de España", con 860.000 pequeñas y medianas empresas y autónomos beneficiarios.

"No podíamos imaginar el éxito compartido que iba a ser ese programa de ayuda a la digitalización de las pymes de nuestro de nuestro país, que ha sido incluso reconocido como una historia de éxito por parte de la Comisión Europea", ha destacado Casares, que ha detallado también que en Cantabria este impulso a la digitalización ha beneficiado a 36.686 empleados.

Ha reivindicado que el Kit Digital ha supuesto para muchas empresas de Cantabria, sobre todo pymes y autónomos, "el primer paso para atreverse a digitalizar y abrir esa ventana de oportunidad que representa la digitalización", y se ha hecho desde el Gobierno de España en colaboración con la Cámara de Comercio, que ha sido la encargada de valorar, cuantificar y dar el visto bueno a esas ayudas.

También ha puesto en valor el trabajo y la colaboración del Gobierno de España con la Cámara en sus "objetivos compartidos" de "ayudar al tejido productivo y empresarial" y garantizar la "senda de desarrollo" en Cantabria.

En esa agenda de trabajo compartido, Casares ha destacado que el Gobierno de España ha impulsado la "mayor reforma del clima de negocios de nuestro país" con leyes como 'Crea y crece' y la de startups, que "están ayudando al tejido productivo y empresarial" y donde la Cámara de Comercio es "un actor fundamental".

Y es que desde la Cámara de Comercio se asesora cada año a más de un millar de personas que quieren emprender e iniciar un proyecto empresarial, ha detallado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio ha agradecido la visita y la "disposición e interés" del delegado del Gobierno por conocer de forma pormenorizada el trabajo que se desarrolla desde la entidad y en colaboración con el Estado.

"Son muchos los programas que desde el Gobierno de España, a través de Cámara de Comercio de España, llegan a Cantabria y que están cambiando al empresariado y a los autónomos de la comunidad", ha indicado Dasgoas.