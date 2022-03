La leche se recoge hoy "con normalidad" en Cantabria y "ninguna granja" está desabastecida de pienso

Las OPAs piden a los transportistas en huelga que se cumplan los servicios mínimos

SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La recogida de leche en Cantabria se está realizando este jueves "con normalidad", exceptuando a la industria Andros La Serna que ha dejado de elaborar puntualmente, en una jornada en la que continúa la huelga en los transportes, que causó el pasado martes "algún problema con algún camión de recogida de leche" y que ya "se ha solventado".

En cuanto al abastecimiento de pienso, también se está suministrando y a día de hoy "no hay ninguna granja desabastecida" en la región.

Así lo han señalado el delegado de la organización agraria y ganadera UPA, Alberto Pérez, y el presidente de Agrocantabria, José Ángel Pereda, a preguntas de la prensa después de que la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) anunciara ayer que se paralizaba actividad a partir de hoy por la huelga de transportes.

Pérez ha pedido que se cumplan los servicios mínimos, tanto en el sector de la recogida de leche como en el abastecimiento de pienso, porque son sectores "esenciales" y de lo contrario, ha advertido, las consecuencias podrían ser "catastróficas" dado que los animales si no se les aporta pienso y forrajes "podrían morir".

De esta forma, ha hecho un llamamiento a las plataformas responsables de la huelga de transportes para que sean "conscientes" y permitan que la leche, los piensos y los forrajes en Cantabria "se sigan manteniendo".

En este sentido, Pereda ha indicado que el pasado martes se dio "algún problema" con la recogida de la leche en Cantabria, pero ayer y hoy se está recogiendo "con normalidad".

No obstante, en referencia a Andros La Serna, ha apuntado que hay una empresa dedicada a la elaboración de postres y yogures que hoy ha dejado de recibir leche al tener las cámaras llenas dado que "al no poder salir no meten producto", pero dicha leche "se está reubicando en otras industrias de la región".

"Llega un momento que, garantizando los servicios mínimos, puede que no se puedan dar porque la cadena se ha paralizado en algún sitio", ha dicho.

En cuanto al abastecimiento de materias primas, en concreto del pienso, ha apuntado que "se están suministrando" y a día de hoy ninguno de los socios de Agrocantabria está "a falta de abastecimiento", pero ha avisado que, como planta de fabricación, tienen "problemas" para la incorporación de materias primas, llegando incluso a traer dichas materias del puerto con tractores para poder seguir fabricando.

"A día de hoy, tanto de la leche como del pienso, no hay ninguna granja, que conozca yo ahora mismo, desabastecida", ha trasladado Pereda que, no obstante, ha alertado que si la situación se prolonga podrá haber "problemas" al igual que en otros sectores como los supermercados.

Pérez y Pereda han realizado estas declaraciones en la rueda de prensa sobre la manifestación 'Por el futuro del campo' que se celebra el 20 de marzo en Madrid.