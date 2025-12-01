La Ley de Salud Digital de Cantabria utilizará seudónimos para garantizar la privacidad de los pacientes - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ley de Salud Digital de Cantabria utilizará seudónimos para facilitar el uso secundario de los datos sin comprometer la privacidad de los pacientes.

Así lo ha anunciado el consejero de Salud, César Pascual en el marco de la mesa de experiencias sobre 'La Inteligencia Artificial en la prestación de servicios públicos', celebrada en el Congreso Internacional 'El Estado Digital: La Tecnología al Servicio de los Ciudadanos', organizado por la Universidad de Castilla La Mancha, que tiene lugar este lunes en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.

En este espacio, el consejero ha defendido el anteproyecto de esta norma, la "primera y pionera" ley autonómica de salud digital. Para él, es una "pieza diferencial" que aborda de forma "integral" diferentes cuestiones que afectan a la salud digital, como los derechos digitales avanzados, la regulación de la IA, la telemedicina, las neurotecnologías, la gobernanza y el espacio de datos, según ha informado el Gobierno de Cantabria.

Además, la Ley incorpora un nuevo enfoque del consentimiento y la economía del dato, reconoce "explícitamente" el derecho al olvido tecnológico, introduce neuroderechos, equiparando los neurodatos a datos de salud, especialmente protegidos. En definitiva, una cobertura de derechos a máximos que ofrece "amplias" garantías para la relación asistencial digital, ha defendido Pascual.

También, el anteproyecto sienta las bases jurídicas para crear una Oficina de Datos y un Comité de Datos, "encargados de la seguridad, trazabilidad y de dar voz a los pacientes".

En este sentido, regula los espacios de datos y vincula el uso secundario, como la investigación y la innovación, a una "cultura del dato" basada en la "interoperabilidad" y "uso ético".

Por último, el anteproyecto de Ley de Salud Digital de Cantabria plantea una "economía del dato", asociada a la innovación y el empleo, ha mencionado Pascual.

La mesa de experiencias ha sido presentada por la viceinterventora general de la Intervención General de Castilla-La Mancha, Matilde Castellanos, y han participado la coordinadora TIC de Servicios Proactivos de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Eva Oliver, y el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Antonio Pérez.