Liencres suma tres salas blancas para la producción de medicamentos innovadores para terapias avanzadas

Inauguración de las nuevas salas blancas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Terapias Avanzadas, ubicada en el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria en el Hospital de Liencres, ha incorporado tres salas blancas para potenciar la producción de medicamentos innovadores de uso humano basados en genes, células o tejidos.

La Consejería de Salud ha invertido en este nuevo espacio más de 1,5 millones de euros. Con él, la Unidad cuenta ya con un total de cuatro salas para este tipo de trabajos que, a su vez, son uno de los objetivos recogidos en la Estrategia de Terapias Avanzadas de Cantabria.

En concreto, la adecuación de este nuevo espacio, que ha supuesto la remodelación integral del Banco de Sangre y Tejidos, se traduce en tres nuevas salas de trabajo, dos de ellas de máximo nivel, de 70 metros cuadrados, así como la reforma y ampliación de los que acogen los tanques de nitrógeno líquido para criopreservación de células y tejidos.

Este proyecto de ampliación responde a la creciente demanda de productos biológicos y terapias avanzadas, así como a la necesidad de contar con instalaciones dotadas de la última tecnología en control ambiental y bioseguridad.

Esta nueva infraestructura ha sido inaugurada este miércoles por el consejero de Salud, César Pascual; el gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, José Francisco Díaz; el director del Banco de Sangre y Tejidos, José Luis Arroyo, y el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés.

Pascual, que ha destacado que estas salas "multiplican por cinco" la capacidad del Banco, ha hecho hincapié en que se trata de un espacio de "precisión" donde "no hay margen de error".

Además, ha añadido que, "si bien hace solo unos años era ciencia ficción, hoy suponen un punto de inflexión que va a permitir el avance de la terapia celular, ya sea terapia génica o medicina regenerativa", lo que marcará la diferencia entre "resignarse y combatir la enfermedad".

"Una apuesta firme y decidida" que otorga a Cantabria "soberanía sanitaria". "Seremos capaces de aplicar la innovación sin depender de terceros, lo que nos sitúa a la vanguardia de la atención sanitaria", ha recalcado el consejero.

En resumen, supone "autonomía real para la salud" y un "gran avance" porque ofrece, entre otras, "una segunda oportunidad para mucha gente".

Así, el titular de Salud ha remarcado que, con estas nuevas salas, Cantabria va "más allá" en este ámbito, algo que ha unido a su capacidad para "atraer y retener" a los investigadores.

Por su parte, Arroyo ha explicado que los nuevos espacios de trabajo tienen un control "muy estricto" de las condiciones del aire interior y de las que lo rodean, para que la producción de medicamentos biológicos innovadores sea "absolutamente segura" y sin riesgo de contaminación alguno.

TRATAMIENTOS INNOVADORES

La fabricación de estos medicamentos permite ofrecer tratamientos innovadores a pacientes con enfermedades graves y facilitar a los profesionales sanitarios e investigadores un entorno adecuado para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y seguridad exigidos por organismos como la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y la agencia europea JACIE.

De esta manera, las nuevas salas blancas permitirán optimizar los procesos de producción de estos medicamentos y similares y facilitarán la puesta en marcha de nuevas líneas de investigación, lo que permitirá el desarrollo y la producción de nuevos medicamentos de terapia avanzada, como células madre mesenquimales y linfocitos especializados, esenciales para el tratamiento de enfermedades hematológicas, inmunológicas y oncológicas.

Con esta nueva dotación, Cantabria amplía la capacidad de trabajo y abre la puerta a fortalecer la colaboración con centros de investigación nacionales e internacionales, así como internos y externos al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

NUEVOS ENSAYOS CLÍNICOS EN LEUCEMIA MIELOIDE

Entre los objetivos para este año de la Unidad de Terapias Avanzadas se encuentra el inicio de un nuevo ensayo clínico multicéntrico en leucemia mieloide aguda en paciente anciano, financiado con cerca de 1,5 millones de euros, lo que refuerza su posicionamiento estratégico.

Por otra parte, en el marco de CERTERA, se han iniciado los trabajos para la acreditación GMP (Normas de Correcta Fabricación, por sus siglas en inglés) por la AEMPS de centros asociados, consolidando el papel de la Unidad como nodo de referencia suprarregional en terapias avanzadas.

La misma ha consolidado en 2025 su proyección nacional e internacional mediante una participación activa en redes científicas y proyectos colaborativos. Destaca la implicación de su equipo en el Grupo Español de Criobiología y Terapia Celular (GETCC-SEHH) y la difusión de los resultados del ensayo INMUNOCELL en congresos de referencia, donde recibió reconocimiento científico.

Asimismo, dispone de autorización por la AEMPS para la producción de linfocitos antivirales específicos anti citomegalovirus, un medicamento que se está utilizando en un ensayo clínico en el servicio de Hematología de Valdecilla.