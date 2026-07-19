Luis Gandarillas recibe la Insignia de Oro de la Federación Cántabra de Bolos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Peña Bolística Sobarzo, Luis Fernando Gandarillas López, ha recibido este sábado la Insignia de Oro de la Federación Cántabra de Bolos, la máxima distinción de este organismo.

Así, la Federación reconoce una vida dedicada al crecimiento y fortalecimiento de este deporte, una labor que ha contribuido decisivamente a que Sobarzo sea hoy uno de los nombres más vinculados a la historia y al futuro de los bolos en Cantabria. Además, pone en valor a una figura destacada tanto desde su faceta de jugador como de directivo y dirigente deportivo, ha informado el Ejecutivo regional.

El consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha sido el encargado de la entrega, que ha tenido lugar durante la celebración del Campeonato Regional de Primera Categoría, que se disputa desde este viernes en la bolera La Tapia (Penagos).

Durante el acto, Media ha asegurado que se suma a este "merecido" homenaje "en nombre de todo el Gobierno y de la gran familia de los bolos, reconociendo la entrega, el compromiso y el trabajo incansable de Gandarillas en favor de nuestro deporte autóctono".

Asimismo, ha subrayado que los bolos son "una de las señas de identidad más importantes de Cantabria, un patrimonio cultural y deportivo que forma parte de nuestras raíces y cuya conservación depende en gran medida de personas como Luis Gandarillas, que han dedicado décadas de esfuerzo a transmitir esta tradición a las nuevas generaciones".

TRAYECTORIA

La trayectoria de Gandarillas está ligada a la Peña Bolística Sobarzo, de cuya junta directiva forma parte desde 1972 y de la que es presidente desde septiembre de 2009.

Como jugador, desarrolló una dilatada carrera en algunas de las principales peñas de la región y cuenta en su palmarés con destacados éxitos deportivos, entre ellos dos Campeonatos de España de Segunda Categoría, participaciones internacionales con la selección española y numerosos títulos regionales y nacionales.

Además, ha sido una pieza clave en el impulso de la cantera y de la Escuela de Bolos Sobarzo-Penagos, referente en la formación de generaciones de jugadores y en la difusión del bolo palma.

En el emotivo acto, también se han entregado las Insignias de oro de la Peña Bolística Sobarzo a Eleuterio Sainz Navedo, Alfredo Ceballos Vega, Epifanio Díez Izquierdo y José Manuel Ruiz Fernández.

Entre otros, han estado presentes la directora general de Deporte del Gobierno de Cantabria, Susana Ruiz, y el presidente de la Federación Cántabra de Bolos, Julián Vélez.