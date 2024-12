Lydia Lozano firmará ejemplares de su nuevo libro el día 19 en Santander

SANTANDER 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La periodista, streamer y colaboradora de televisión, Lydia Lozano, firmará en Santander ejemplares su libro, 'La venganza de la llorona', y ofrecerá un brindis navideño. La cita será el jueves 19 de diciembre a las 18.00 horas en la tienda Koker (Isabel II, 22).

Según ha informado la editorial de la publicación, La Esfera de los Libros, Lozano es "mucho más que Sálvame, mucho más que la creadora del chuminero o la periodista que siempre llora frente a las cámaras".

Así, afirma que Lozano forma parte de la historia de la televisión y de la prensa del corazón nacional. Su currículum atesora años de exclusivas y de anécdotas. Tras décadas de experiencia, la periodista, cuenta su versión de la historia en este libro.

"Había llegado la hora de escribir negro sobre blanco todas esas cosas que no pude contar en un plató. He sido muy feliz haciéndolo y me he ahorrado mucha pasta en psicólogos. Para mí, hacer un repaso a mi trayectoria profesional ha resultado un chute de energía. Las únicas lágrimas que veréis a partir de ahora son fruto de los buenos sentimientos. La nueva Lydia no se va a dejar humillar, atacar o vilipendiar. Cuando la Llorona salga a pasear será por la emoción... Yo ya he pasado página", señala la periodista.

Lydia Lozano (Madrid, 1960) es uno de los rostros más populares de la televisión española. Licenciada en Periodismo por la universidad Complutense de Madrid, tiene en su haber casi cuatro décadas de experiencia profesional. Como colaboradora ha trabajado en los programas del corazón más relevantes de la televisión.

Su salto al estrellato llegó con Tómbola (Canal Nou). En 2003 desembarcó en Mediaset donde, hasta la desaparición de Sálvame y el Delux, participó en otros destacados programas como las tertulias de Gran Hermano, Supervivientes, GH Vip, etcétera.

También ha sido concursante en Mira quien salta, Sálvame Okupa o Baila como puedas, entre otros. De igual modo, ha sido tertuliana en RNE, la COPE o Radiolé.