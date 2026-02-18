Mägo de Oz actuará en la fiesta del Dos de Mayo de Camargo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock Mägo de Oz actuará en las fiestas del Dos de Mayo de Camargo. El concierto se enmarca dentro de la gira del grupo 'La noche de las brujas tour', con la que está presentado en directo su nuevo trabajo discográfico 'Malicia, la noche de las brujas'.

Así, en Camargo ofrecerán un repertorio que integrará los nuevos temas de su última etapa con los grandes clásicos de su carrera, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Fundada en Madrid en 1988 por el baterista Txus di Fellatio, la banda revolucionó la escena musical española al fusionar el heavy metal con elementos de música celta y folk, incorporando instrumentos poco habituales en el rock nacional, como el violín y la flauta travesera.

Esta combinación dio lugar a un sonido propio que marcó un antes y un después y que contribuyó decisivamente a popularizar el folk metal en el ámbito hispanohablante.

A finales de los años noventa y especialmente con la llegada del nuevo milenio, Mägo de Oz alcanzó un éxito masivo con trabajos que marcaron a toda una generación y consolidaron su proyección internacional, especialmente en América Latina. Canciones como 'Molinos de Viento', 'Fiesta Pagana' o 'La Costa del Silencio' se convirtieron en himnos del rock en español.

Con más de tres décadas de trayectoria, millones de discos vendidos y giras multitudinarias tanto en España como en Latinoamérica, la banda mantiene una sólida conexión con su público gracias a espectáculos de gran formato que combinan potencia musical, puesta en escena y una fuerte carga narrativa en sus letras.