Manolo Higuera sobre un posible ascenso inminente del Racing: "Hay mariposillas en el estómago"

Foto de archivo de Manolo Higuera, presidente del Racing de Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Racing, Manolo Higuera, ha reconocido que tiene "mariposillas en el estómago" ante la posibilidad de que el club pueda volver, 14 años después, a Primera División y que ello se pueda producir este mismo fin de semana.

Por ahora, y aunque desde el club se trabaja en una celebración si el objetivo se consigue, no quiere hablar de esa palabra, que le da "urticaria". "Estoy seguro de que da mala suerte, seguro", ha afirmado supersticioso.

Para lograr el ascenso este fin de semana, el Racing tiene que ganar al Valladolid, con el que se enfrentará a partir de las 18.30 horas en los Campos de Sport, y que el Almería, que juega a la misma hora, no lo haga ante la UD Las Palmas. Si los indálicos no fallan, el club cántabro podría lograr el ascenso el domingo si el Deportivo no vence al Andorra (14.00 horas, Riazor).

Higuera reconoce "cierta tensión" por lo que pase este sábado y afirma tener "muchas cosas en la cabeza". Cree que el encuentro contra el Valladolid "va a salir bien", aunque insiste: "Esto es un partido de fútbol y en los partidos de fútbol, hay veces que se gana, hay veces que se empata y hay veces que se pierde", ha dicho.

Cuestionado acerca de si el mismo sábado podría haber una celebración en el estadio si ese día se consigue el ascenso (esto al margen de la que se celebraría el domingo), Higuera se ha limitado a señalar que "hay gente trabajando en todas las hipótesis, en todas las posibilidades y seguro que si las cosas salen bien va a haber algo muy bonito y en el que el mayor número de gente posible pueda disfrutar".

"Pero me vais a permitir que no utilice la palabra celebración bajo ningún concepto", ha insistido.

Así se ha pronunciado, a preguntas de los medios de comunicación, en la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en el Ayuntamiento junto a la alcaldesa, Gema Igual, al finalizar la comisión de seguimiento del convenio entre ambas partes, que caduca en agosto, y tras el que ya se está trabajando en uno nuevo, por otros cuatro años, en el que por primera vez se contempla explorar la posibilidad de la reforma integral de los Campos de Sport de El Sardinero como planteó el club hace siete meses.

Durante la rueda de prensa, tanto Igual como Higuera se han referido a las declaraciones cruzadas que Ayuntamiento y club han tenido esta semana por el lugar en que sería la hipotética celebración del ascenso.

Y es que Igual aseguró el lunes que la celebración sería, "como siempre", en el balcón del Ayuntamiento, una afirmación que tuvo respuesta ese mismo día por parte del club, que anunció que ésta tendría lugar en el estadio.

Con el objetivo de saldar esta "polémica absurda", Igual ha explicado que realizó esas afirmaciones "de manera totalmente inocente a unas preguntas" de la prensa.

"Por supuesto, cuando el Racing ha manifestado la voluntad de hacerlo en el campo, he vuelto a decir que me parece correcto y que no va a ser ninguna polémica", ha señalado Igual.

La alcaldesa ha explicado que el deseo del Ayuntamiento es, como ha hecho siempre y lo va a seguir haciendo si el club acepta, "seguir recibiendo de manera institucional" al Racing y, a preguntas de la prensa, ha afirmado que "por supuesto" el balcón del Ayuntamiento está dispuesto para acoger al club si éste quiere.

Por su parte, Higuera ha asegurado que "no hay ninguna polémica". "No la busquéis porque no la hay", ha zanjado el mandatario racinguista.