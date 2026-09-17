Martínez Abad asegura que a principios de 2027 Cantabria contará con diez inspectores de vivienda turística

Archivo - El consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura y Turismo, Luis Martínez Abad (PP), ha asegurado que, como tarde, para principios de 2027, Cantabria contará con los diez inspectores de viviendas de uso turístico que pactó con el PRC para firmar los presupuestos de 2025.

Así lo ha expuesto, a preguntas de la prensa, después de que la candidata del PRC, Paula Fernández Viaña, cargase el miércoles contra la falta de medios humanos para controlar estas viviendas y reprochase al Gobierno que haya incumplido el compromiso que adquirió durante la negociación de esos presupuestos.

Por ello, la regionalista exigió al Ejecutivo que la regulación se aplique y se sancione "al que no lo hace bien".

El consejero ha explicado que de las diez plazas de inspector que tendría que haber, cinco antiguas y cinco nuevas creadas a finales del año pasado, están ocupadas tres, ya que dos se acaban de ir.

En este sentido, ha subrayado que el coordinador de la inspección se ha jubilado "hace pocos días" y otro supervisor ha pedido un traslado.

Por último, el titular de Turismo ha apuntado que este año se incorporarán tres, dos de la actual dotación y uno de los cinco nuevos, y a primeros de año los otros cuatro.

Martínez Abad ha hecho estas declaraciones tras la presentación del estand de Cantabria en FITUR.