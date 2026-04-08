Marzo fue cálido y húmedo en Cantabria

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SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Marzo fue un mes cálido y húmedo en Cantabria, según el resumen climatológico mensual de la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, resultó un mes térmicamente cálido con 8,9 grados centígrados de temperatura media registrada en la región, 0,3 grados por encima del promedio para este mes de la serie 1991-2020, que es de 8,6 grados; y el decimoctavo marzo más cálido del periodo 1961-2025.

La temperatura máxima media registrada en la región ha sido de 13,6 grados, que coincide con la media climatológica de la serie para este mes. La temperatura mínima media registrada en la región ha sido de 4,1 grados, valor 0,5 grados por encima de la media climatológica de la serie para este mes (3,6 grados).

Respecto de la precipitación, marzo resultó húmedo en promedio. Se recogieron 131,8 litros por metro cuadrado (mm) de precipitación, un 13% superior a lo esperado en un mes de marzo, cuya media es de 116,4.

El año hidrológico en curso (meses de octubre de 2025 a septiembre de 2026) tiene hasta el momento carácter seco, con 721,2 mm, un 10% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para 1991-2020 (800,6 mm).

Por otra parte, se registraron 90 descargas procedentes de rayos, todos ellos el día 9.

Este mes ha estado dominado por un intervalo de entradas de viento sur alternando con entradas de viento norte. Hasta el día 4 se registró un ascenso de las temperaturas por encima de lo normal, que coincidió con la intrusión de polvo mineral procedente del desierto del Sahara que llegó el 3 y duró hasta el 5.

Desde el día 4 hasta el 14 se produjeron situaciones más inestables, con la entrada de vientos de componente norte, líneas de inestabilidad y el paso de varios frentes fríos que provocaron un descenso de temperatura y las primeras precipitaciones del mes.

A partir del día 17 la borrasca Therese hizo que dominasen vientos de componente sur sobre toda Cantabria, llegando a una anomalía de temperatura de hasta más 4,3 grados centígrados el día 18, y que se repitiese un periodo en el mes sin registrar precipitación.

En cambio, la última destaca de nuevo por temperaturas por debajo de lo normal y precipitaciones generalizadas debido a viento de componente norte-nordeste por el anticiclón de las Azores.

VALORES EXTREMOS

La temperatura máxima más alta fueron los 25,4 grados que se registraron el día 17 en Villacarriedo, y la mínima más baja, los -7,2 del día 8 en el Mirado del Cable.

La máxima precipitación en 24 horas alcanzó los 74,8 grados el día 6 en San Roque de Riomiera; y la racha máxima fue de 103 kilómetros por hora el día 2 en el Mirador del Cable.