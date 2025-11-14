Más de 1.100 pacientes han sido atendidos desde 2016 en los programas sobre depresión y suicidio de Valdecilla

SANTANDER, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de treinta expertos de toda España han participado en el Hospital Valdecilla en la cuarta edición de la jornada sobre los programas Depresión Difícil de Tratar (DDT) y Alta Resolución para el Manejo de la Conducta Suicida y Prevención del Suicidio (CARS), que desde 2016 han atendido a más de 1.100 pacientes.

En concreto, desde su puesta el Programa CARS ha atendido a 942 usuarios, ofreciendo asistencia ambulatoria intensiva, monitorización continua y seguimiento digital casi inmediato, lo que ha contribuido a prevenir la reincidencia de conductas suicidas y reducir los ingresos hospitalarios prolongados.

Por su parte, el Programa DDT, activo desde 2022, ha atendido a más de 200 pacientes con tratamientos personalizados que combinan terapias farmacológicas avanzadas, psicoterapia estructurada y seguimiento intensivo, con el objetivo de mejorar la recuperación y la calidad de vida de quienes no responden a los tratamientos convencionales.

La jornada, organizada por el Servicio de Psiquiatría del HUMV y el Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL), con el apoyo de Johnson & Johnson, ha reunido a 36 profesionales de nueve comunidades autónomas que han compartido experiencias clínicas y reflexionado sobre el impacto de los síntomas persistentes, la cronificación de la depresión y la importancia de definir objetivos terapéuticos claros.

También se han abordado estrategias de coordinación entre centros especializados, flujos de derivación y modelos de intervención que integren recursos comunitarios.

El jefe de Servicio de Psiquiatría de Valdecilla, Jesús Artal, ha señalado que estos programas permiten ofrecer un seguimiento intensivo y personalizado, ya que aceleran la recuperación, reducen la cronificación y mejoran la calidad de vida de los pacientes.

Así, durante el encuentro, psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeros especializados en salud mental compartieron estrategias para mejorar la atención a estos pacientes, destacando la importancia del seguimiento continuado, el desarrollo de tratamientos multidisciplinares y la planificación de objetivos terapéuticos individualizados.

Por su parte, la jefa de Sección del Servicio de Psiquiatría del HUMV, Ana Isabel de Santiago, presentó los resultados clínicos y organizativos del Servicio, con mejoras en la accesibilidad, la continuidad de los tratamientos y la satisfacción de los pacientes, y refuerzos en la difusión de prácticas innovadoras y humanizadas que aumenten la adherencia y los resultados terapéuticos.

Con más de 1.100 pacientes atendidos entre ambos programas, Valdecilla se consolida como un centro de referencia nacional en depresión difícil de tratar y prevención del suicidio, pionero en combinar innovación terapéutica, seguimiento digital y programas intensivos personalizados.