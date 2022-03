Más de 1.200 matrimonios se rompieron en Cantabria en 2021, un 4,9% más que en 2020

La tasa de disoluciones matrimoniales por cada 100.000 habitantes fue superior a la media nacional, con 213,7 frente a 205,7

Los órganos judiciales de Cantabria recibieron durante el pasado año 1.249 demandas de disolución matrimonial, lo que supone un aumento del 4,9 por ciento respecto a las registradas en 2020, cuando los procedimientos de este tipo que llegaron a los juzgados fueron 1.191.

Este incremento es mayor al experimentado en el conjunto del país, donde las disoluciones matrimoniales en 2021 crecieron un 2,5 por ciento respecto a las de un año antes.

Los 1.249 procedimientos de disolución matrimonial ingresados en Cantabria representan una tasa de 213,7 demandas por cada 100.000 habitantes, superior a la de la media nacional, que se sitúa en 205,7.

Así se desprende del informe del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elaborado con datos relativos a la actividad de los juzgados de primera instancia con competencia en familia, y que ha sido difundido este lunes con los del cuarto trimestre de 2021 y de la anualidad completa.

Además, en este periodo los órganos judiciales de Cantabria registraron 450 peticiones de modificación de medidas acordadas en sentencia y 494 para la fijación de medidas de guarda y custodia sobre menores nacidos en parejas no casadas y que se han disuelto.

CRECEN LOS DIVORCIOS DE MUTUO ACUERDO

De las demandas de disolución presentadas en Cantabria el año pasado, 1.214 fueron de divorcio (75 más que en 2020) y 35 de separación (17 menos que en 2020).

De los divorcios, la mayoría (776) fueron de mutuo acuerdo, un 12,3 por ciento más que en 2020; y 438 no consensuados, un 2,2 por ciento menos. En el caso de las separaciones, 28 fueron consensuadas (10 menos que en 2020) y 7 no consensuadas, la mitad que el año anterior.

Por otro lado, no se registró ningún procedimiento de nulidad matrimonial durante todo 2021, al igual que en 2020.

SEPARACIONES Y DIVORCIOS POR PARTIDOS JUDICIALES

Por partidos judiciales, en Santander se presentaron 507 demandas de disolución matrimonial (321 divorcios consensuados, 179 no acordados, 5 separaciones de mutuo acuerdo y 2 no acordadas) y en Torrelavega las demandas de este tipo ascendieron a 279 (174 divorcios consensuados, 94 no consensuados, 10 separaciones de mutuo acuerdo y 1 no acordada).

En Castro Urdiales, las demandas de disolución presentadas fueron 134 (88 divorcios consensuados, 42 no consensuados y 4 separaciones de mutuo acuerdo), y en Medio Cudeyo 113 (63 divorcios consensuados, 46 no consensuados, 3 separaciones de mutuo acuerdo y 1 no acordada).

En Santoña, los juzgados registraron 91 demandas de disolución (48 divorcios de mutuo acuerdo, 38 no acordados, 2 separaciones consensuadas y 3 no consensuadas) y en Laredo, 72 (49 divorcios consensuados, 19 no consensuados y 4 separaciones acordadas).

Finalmente, en San Vicente de la Barquera, el juzgado registró 27 demandas de disolución matrimonial (19 divorcios de mutuo acuerdo y 8 no acordados), mientras que en Reinosa se recibieron 26 (14 divorcios consensuados y 12 no consensuados).

MODIFICACIÓN DE MEDIDAS

En cuanto a las 450 peticiones de modificación de medidas acordadas en sentencia, en su mayoría (274) fueron no consensuadas, un 13,3 por ciento menos que en 2020, cuando se registraron 316; y 176 de mutuo acuerdo, un 32,3 por ciento más que un año antes (133).

Respecto a los 494 procedimientos para la adopción de medidas sobre guarda, custodia y alimentos de descendientes nacidos en parejas no casadas que se rompen (42 más que el año anterior), 247 eran peticiones acordadas (14,4 por ciento más que en 2020), y otras 247 eran no acordadas (4,7 por ciento más).