Más de 12.000 personas asisten al concierto de Maldita Nerea en Astillero - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

SANTANDER 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 12.000 personas asistieron la noche del sábado, 21 de marzo, al concierto de Maldita Nerea en la campa de La Cantábrica, con motivo de las Fiestas de San José de Astillero, que finalizan este domingo.

Desde primeras horas de la tarde, vecinos y visitantes comenzaron a llenar el recinto habilitado para el evento, generando un ambiente festivo que se mantuvo durante toda la jornada.

La banda liderada por Jorge Ruiz ofreció un espectáculo cercano y lleno de energía, en el que repasó algunos de sus temas, como 'El secreto de las tortugas', 'No pide tanto', 'Idiota' o 'Bailarina', en un encuentro intergeneracional, ha informado el Ayuntamiento.

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha sañalado que es "un orgullo ver cómo Astillero se llena de vida con iniciativas culturales de esta magnitud. Este concierto no solo ha sido un éxito de participación, sino que también refuerza nuestra apuesta por ofrecer una programación de calidad para todos los públicos".

Por su parte, la concejala de Festejos, Ana Cañas, ha puesto poner en valor el trabajo organizativo, así como la colaboración de los distintos servicios que han hecho posible el desarrollo de esta cita. "La gran respuesta del público demuestra, una vez más, el carácter participativo y festivo de Astillero", ha dicho.

Las fiestas de San José culminarán este domingo con una jornada final que incluye el desfile de carrozas, a partir de las 18.00 horas, y el espectáculo de fuegos artificiales, a las 21.00 horas, en el entorno del paseo marítimo y el paseo de los Galeones, cerrando así unas fiestas marcadas por la alta participación y el ambiente festivo.