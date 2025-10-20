Tabacalera, María Cristina y San Román acogerán campus en la semana de vacaciones escolares y habrá túnel del terror y golosinas por Halloween SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 13.000 personas se han inscrito este curso a las actividades programadas en los centros cívicos de Santander, tal y como ha informado la concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, quien ha destacado la "gran acogida" que año tras año tienen las propuestas de los centros y ha puesto en valor su importancia como "punto de encuentro vecinal".

Para este curso 25-26 se han programado cerca de 700 actividades, 72 más que el curso anterior, con algunas propuestas novedosas como talleres de defensa personal, arte floral, curso de reparaciones básicas del hogar, taller de radio y podcast o historia viva del barrio.

La Concejalía de Participación Ciudadana ha elaborado una amplia y variada programación que incluye talleres de pintura, acuarela, manualidades, clase de bailes de salón, memoria, sport dance, yoga, Pilates, talleres de huertos urbanos, etcétera.

La edil ha incidido en que a lo largo del año más de 85.000 personas participan en los centros cívicos de Santander y ha destacado especialmente el nuevo centro cívico Juan de Santander, que se está consolidando como estandarte del folclore y de la cultura cántabra.

SEMANA VACACIONES ESCOLARES

Asimismo, ha anunciado que Tabacalera, Maria Cristina y San Román ofrecerán campus para niños en la semana de vacaciones escolares de finales de este mes y también que habrá túnel del terror en Tabacalera y reparto de golosinas por Halloween.

Con respecto a los campus de Maria Cristina y San Román, la edil ha informado de que serán a través de entidades colaboradoras y que las inscripciones pueden hacerse ya a través del teléfono 639 252 279 o en los propios centros. Existen dos opciones de horario: de 10.00 a 13.00 con un precio de 55 euros y de 08.00 a 14.00 horas con un precio de 70 euros. El horario de entrada y salida es flexible.

Por su parte, en Tabacalera habrá un campus de informática para niños de 9 a 13 años en horario de 09.00 a 14.00 horas y la inscripción es gratuita en el propio centro.

Toda la información está disponible en la web del Ayuntamiento www.santander.es y en www.centroscivicossantander.com, además de actualizada en las redes sociales de @barriosdesantander (Instagram y Facebook).