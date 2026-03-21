Más de 14.000 personas disfrutan de la orquesta Paris de Noia en Astillero - PARIS DE NOIA

SANTANDER 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 14.000 personas, según el Ayuntamiento de Astillero, disfrutaron anoche de la orquesta Paris de Noia, en un concierto que tuvo lugar en la campa de La Cantábrica, en el arranque del último fin de semana de las Fiestas de San José.

Desde horas previas al inicio del concierto, el entorno del recinto registró una elevada afluencia de vecinos y visitantes, en una jornada marcada por el ambiente festivo y la participación, ha informado el Consistorio.

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha puesto en valor la dimensión de las fiestas, al destacar la "extraordinaria" asitencia, algo que "demuestra el potencial y la proyección de nuestras Fiestas de San José", reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Regional. Así, ha opinado que estos eventos refuerzan el reconocimiento y "consolidan a Astillero como un destino festivo y cultural de referencia en Cantabria".

Paris de Noia, considerada una de las mejores orquestas del país y una referencia en el panorama musical, ofreció un espectáculo de gran formato, combinando música en directo, coreografías y un amplio despliegue técnico, en una actuación que conectó con el público desde el primer momento y mantuvo la participación durante toda la velada.

El evento contó con un amplio dispositivo especial de seguridad y organización, en el que participaron Policía Local, Guardia Civil, servicios sanitarios, Protección Civil y personal municipal, para garantizar el correcto desarrollo de la cita.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Vicente Palazuelos, ha señalado que la coordinación entre todos los efectivos permitió que el evento de se desarrollase con "plena normalidad, garantizando la seguridad y el disfrute de todos los asistentes".

Con este impulso, Astillero encara la recta final de las Fiestas de San José, que este sábado ha celebrado la novedad del Milagro del Vino, en la nueva plaza de El Cancaneao, de cuya fuente ha emanado vino para los asistentes, amenizado por el Coro Ronda Midiaju y la Charanga El Cancaneao.

La jornada continuará a las 22.30 horas con el concierto de Maldita Nerea en la carpa de La Cantábrica, una de las grandes citas musicales del fin de semana, mientras que mañana domingo 22, a las 18.00 horas, se celebrará el Gran Desfile de Carrozas, que recorrerá el circuito urbano del municipio.

Las fiestas culminarán a las 21.00 horas con el espectáculo de fuegos artificiales en el entorno del paseo de los Galeones y el paseo marítimo, como broche final a varios días de intensa actividad festiva.

Por su parte, la concejala de Cultura y Festejos, Ana Cañas, ha dicho que la respuesta del público "ha vuelto a demostrar la capacidad de convocatoria de Astillero y el acierto de una programación que combina tradición y propuestas musicales de primer nivel".